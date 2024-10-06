الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخين أطلقا من لبنان تجاه حيفا ومحيطها

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اعتراض صاروخين أرض- أرض، أُطلقا من لبنان تجاه منطقة حيفا ومحيطها شمال البلاد.
وفي بيان نشره بحسابه على منصة "إكس"، قال الجيش: "بعد الإنذارات التي تم تفعيلها في مناطق منشيه والكرمل وخليج حيفا، نجح سلاح الجو في اعتراض صاروخين أرض – أرض أطلقا من الأراضي اللبنانية".
وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في منطقة "منشيه" وهو مجلس إقليمي يقع جنوب حيفا وفي مدينة الخضيرة وشاطئ الكرمل ومنطقة خليج حيفا، للتحذير من إطلاق صواريخ.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في ذات البيان: "إثر الإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة 07:34 (04:34 ت.غ) في منطقة الجليل الغربي، اعترض سلاح الجو عددا من الطائرات المسيرة انطلقت من الأراضي اللبنانية ولم تعبر الأهداف إلى داخل أراضي إسرائيل، ولم تقع إصابات".
وفجر الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه اعترض طائرتين مسيرتين في منطقة البحر الأحمر، وثالثة في البحر المتوسط قبالة شواطئ تل أبيب.
وقال الجيش وقتها في بيان: "قبل قليل اعترضت سفينة صواريخ لسلاح البحرية بنجاح في البحر الأحمر في المجال البحري الشمالي مسيرتيْن أطلقتا من جهة الشرق دون وقوع إصابات".
وأضاف: "كما اعترض سلاح الجو في المجال البحري قبالة شواطئ تل أبيب الكبرى مسيرة تم إطلاقها من جهة الشرق دون وقوع إصابات".
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