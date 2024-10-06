الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخين أطلقا من لبنان تجاه حيفا ومحيطها

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اعتراض صاروخين أرض- أرض، أُطلقا من لبنان تجاه منطقة حيفا ومحيطها شمال البلاد.

وفي بيان نشره بحسابه على منصة "إكس"، قال الجيش: "بعد الإنذارات التي تم تفعيلها في مناطق منشيه والكرمل وخليج حيفا، نجح سلاح الجو في اعتراض صاروخين أرض – أرض أطلقا من الأراضي اللبنانية".

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في منطقة "منشيه" وهو مجلس إقليمي يقع جنوب حيفا وفي مدينة الخضيرة وشاطئ الكرمل ومنطقة خليج حيفا، للتحذير من إطلاق صواريخ.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في ذات البيان: "إثر الإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة 07:34 (04:34 ت.غ) في منطقة الجليل الغربي، اعترض سلاح الجو عددا من الطائرات المسيرة انطلقت من الأراضي اللبنانية ولم تعبر الأهداف إلى داخل أراضي إسرائيل، ولم تقع إصابات".

وفجر الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه اعترض طائرتين مسيرتين في منطقة البحر الأحمر، وثالثة في البحر المتوسط قبالة شواطئ تل أبيب.

وقال الجيش وقتها في بيان: "قبل قليل اعترضت سفينة صواريخ لسلاح البحرية بنجاح في البحر الأحمر في المجال البحري الشمالي مسيرتيْن أطلقتا من جهة الشرق دون وقوع إصابات".

وأضاف: "كما اعترض سلاح الجو في المجال البحري قبالة شواطئ تل أبيب الكبرى مسيرة تم إطلاقها من جهة الشرق دون وقوع إصابات".