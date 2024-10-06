صحافي يحاول إحراق نفسه قرب البيت الأبيض احتجاجاً على الإبادة بغزة

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN- حاول شخص قال إنه صحافي إضرام النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، احتجاجاً على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.وأظهرت مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، تدخل عناصر من الشرطة الأمريكية، ومنع الشخص من إضرام النار في نفسه، خلال مظاهرة تضامنية في ذكرى مرور عام على الإبادة في غزة.وخلال محاولة الشخص إشعال النار في نفسه صرخ قائلاً:“أنا صحافي. من فضلكم أوقفوا الأخبار الكاذبة”.وأظهرت المشاهد تعرض الشخص لحروق في ذراعه، فيما ذكر شهود عيان أن الشخص كان صحفياً يعمل في صحيفة CBS التي كانت تنشر أخباراً كاذبة عن غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة بغزة، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر“محكمة العدل الدولية” باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.