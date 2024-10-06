محللون: إلغاء ترسيم الحدود مع لبنان يهدد منصات الغاز الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - قلّل مسؤولون ومحللون في لبنان، من تهديد الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، بإلغاء اتفاق الغاز مع بلادهم، لافتين إلى أن ذلك قد يوفر المبرر لـ"حزب الله" لتهديد المنصات الإسرائيلية، وإلحاق الخسائر بالشركات العاملة هناك.

وفاجأ كوهين المراقبين، الأحد، بعد أن قال إن "اتفاق الغاز الفاضح" مع ، كان "خطأ منذ البداية"، وإنه يبحث عن ثغرة قانونية في اتفاق ترسيم الحدود البحرية لإلغائه.

واتفاق البحرية، وقّعه لبنان وإسرائيل في نهاية 2022، بعد مفاوضات طويلة بوساطة أمريكية، لإنهاء نزاع على منطقة غنية بالغاز تتجاوز مساحتها 850 كيلومترًا مربعًا، وهو ما سمح لشركات طاقة عالمية التقدم بعطاءات للتنقيب في المياه الإقليمية اللبنانية على البحر المتوسط.

وجاء الحديث وسط اشتداد الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي لـ"تفكيك قدرات حزب الله الهجومية"، بحسب ما تقول حكومة بنيامين نتنياهو.

وبعد التهديد بإلغاء الاتفاق، قالت إسرائيل إنها اعترضت طائرة مسيّرة، فوق حقل كاريش للغاز، الذي أصبح وفقًا للاتفاق بالكامل في الجانب الإسرائيلي.

وسارع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، إلى الرد على تصريحات كوهين، والتأكيد بأن إلغاء الاتفاق "لن يغير شيئًا" على بلاده، وأن "حق لبنان مهدور أصلاً في الأرض، والغاز، والمياه".

ورأى فياض أن إسرائيل "المستفيدة"، حاليًا، عبر بدء التنقيب، بينما لبنان لم يجرِ أي أعمال استكشاف في المنقطة، متهمًا الولايات المتحدة، والدول الغربية، بعدم إعطاء "الضوء الأخضر" للشركات بالعمل في البلاد.

ويرى خبراء تحدثوا لـ"إرم نيوز" أن إلغاء الاتفاق سيعيد النزاع إلى المنطقة، وسيدفع "حزب الله" إلى تهديد المنصات، وإلحاق الخسائر بالحكومة الإسرائيلية، وشركات العاملة.

وقال العميد المتقاعد بسام ياسين، الذي ترأس الوفد اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود، إن "إسرائيل شعرت بفائض قوة بعد الضربات التي وجهت لحزب الله، ما دفع وزير الطاقة الإسرائيلي إلى المطالبة بالعودة إلى الخط 1 الأساسي الذي كانت تطالب به حكومته".

وأشار ياسين إلى أن "إسرائيل حصلت في هذه الاتفاقية على أقصى ما يمكن الحصول عليه"، مؤكدًا أن تراجعها "سيسمح للبنان بالمطالبة بالخط رقم 29، علاوة على تعريض المنطقة بين حقل كاريش والخط 23 للخطر، ومنع أعمال التنقيب".

وبين أن "الاتفاق سجل بصفحة الاتفاقات في الأمم المتحدة، وإذا تبيّن وجود أي عيب فيه، يحق لأي طرف من الأطراف أن يتراجع عنه، وبالتالي ليس من الوارد أن تنقض بيروت أو تل أبيب الاتفاق".

من جهتها، تعتقد الخبيرة في شؤون الطاقة لوري هايتايان، أن "التراجع عن الاتفاق يعني أن الحدود البحرية أصبحت منطقة متنازعًا عليها، وبالتالي يسمح الأمر لحزب الله باستهداف حقل كاريش الإسرائيلي في حالة الحرب".

وأيدت هايتايان حديث المسؤولين بأن "إلغاء الاتفاق ليس خسارة للبنان، لأنه جرى العمل في البلوك رقم 9 وكانت النتيجة سلبية... وحاليًا لا وجود لأي خطط عمل لشركة توتال، واني، وقطر للطاقة، للقيام بأعمال إضافية في المنطقة، كما أن جولة التراخيص الثالثة تم تأجيلها إلى مارس/ آذار 2025".

وبينت أن "الاتفاق حقق مصالح إسرائيل؛ لأنه سمح لشركة "إنيرجين" الانطلاق بعملها، وتطوير الإنتاج بحقلي كاريش وكاريش الشمال، وفي حال توقف العمل، فإن الشركة ستتعرض لخسائر، إضافة للانعكاسات السلبية على الاقتصاد، وأمن الطاقة في إسرائيل".