إثر تهجّمه على ماكرون.. قصر الإليزيه: تصريحات نتنياهو مبالغ فيها

MENAFN - Palestine News ) باريس / PNN - مبالغ فيها”. بهذه العبارة وَصف قصر الإليزيه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تهجَّمَ فيها على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إثر دعوته إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في الإبادة الجماعية بقطاع غزة.وهاجم نتنياهو، مساء السبت، الرئيس الفرنسي إثر دعوته إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في الإبادة الجماعية بقطاع غزة، قائلاً، في بيان متلفز، باللغة الإنكليزية:“إسرائيل ستنتصر معكم أو بدونكم”، وفق ادعائه.

وتابع، مواصلاً حديثه للرئيس الفرنسي:“عارك سيظل يتردد صداه طويلاً بعد انتصار إسرائيل”، على حد تعبيره.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، ردّ ماكرون على تصريحات نتنياهو، في بيان صادر عن قصر الإليزيه، الأحد.

وشدد البيان على أن“فرنسا هي الصديق الذي لا يتزعزع لإسرائيل”.

وأضاف:“كلام نتنياهو مبالغ فيه، وهذا لا علاقة له بالصداقة بين فرنسا وإسرائيل”.

وأشار البيان إلى أن ماكرون نفسه أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق، بأن“فرنسا ملتزمة بأمن إسرائيل”.

ونقل البيان عن ماكرون قوله إن بلاده“لن تسمح لإيران، أو أي من وكلائها، بمهاجمة إسرائيل، وإنها إذا استخدمت القوة، فستجد دائماً فرنسا ضدها”.

وفي تصريحات صحفية، بوقت سابق، من يوم أمس السبت، دعا ماكرون إلى“وقف تسليم الأسلحة المستخدمة (من قبل إسرائيل) في غزة”، زاعماً أن فرنسا“لم تشارك” في تزويد إسرائيل بتلك الأسلحة.

وبعد ساعات من تصريح ماكرون عن وقف تزويد الأسلحة لإسرائيل، أصدرت الرئاسة الفرنسية بياناً ناقضت فيه تصريح الرئيس.

وذكر بيان الإليزيه أن“فرنسا ستواصل تزويد إسرائيل بالقطع اللازمة للدفاع عن نفسها”.

وأوضح أن فرنسا ستستمر في إرسال القطع المستخدمة من أجل نظام الدفاع (الجوي)، الذي تسميه إسرائيل بـ”القبة الحديدية” على وجه الخصوص.

وتؤكد فرنسا أنها تصدر لإسرائيل“معدات عسكرية دفاعية فقط”، على الرغم من أنها زودت إسرائيل“بمكونات أسلحة فتاكة”، وفق إذاعة فرنسا الدولية (حكومية).

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة بغزة، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر“محكمة العدل الدولية” باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل جلّ مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.