جامعة فلسطين الأهلية تحصد جائزة أفضل ورقة بحثية في المؤتمر الدولي للتعليم في جامعة أبو ظبي

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN/ حصدت جامعة
فلسطين الأهلية على المركز الأول كأفضل ورقة بحثية في مسار "التكنولوجيا والأدوات التعليمية" في المؤتمر الدولي للتعليم الذي نظمته جامعة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، بهدف توفير منصة للأكاديميين والباحثين لتبادل الأفكار ومناقشة القضايا الراهنة والتحديات والفرص في مجالي التعليم
والتعلّم. من خلال مشاركة كل من الباحثين: الدكتورة روان سياج والأستاذ جريس أبو غنام والأستاذ مراد الزير، بورقة بحثية بعنوان: Students' Perceptions of Artificial Intelligence and Its Impact on The Quality Of E-Learning: An Analytical Study of Academic Integrity as A Mediating Variable
و هدفت الدراسة للتعرف على تصورات الطلبة حول الذكاء الاصطناعي وأثرها على جودة التعليم الإلكتروني بوجود النزاهة الأكاديمية كمتغير وسيط، بالرغم من توفر دراسات تبحث العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وجودة التعليم الإلكتروني أو الذكاء الاصطناعي والنزاهة الأكاديمية، إلا إنّه هناك ندرة في الدراسات التي تناولت النزاهة الأكاديمية كمتغير وسيط بين تصورات الطلبة حول الذكاء الاصطناعي وجودة التعليم الإلكتروني.
وأوصت الدراسة بضرورة الاستثمار في تطوير وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعزز من الشفافية وتدعم النزاهة الأكاديمية في البيئة التعليمية، بالإضافة لتكثيف الجهود لتحسين جودة منصات التعليم الإلكتروني عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تحسين تجربة التعلّم، وتعزيز قيم النزاهة الأكاديمية ضمن سياسات التعليم الإلكتروني لضمان تجربة تعليمية ذات جودة عالية. كما أوصت الدراسة بإنشاء استراتيجيات تدعم النزاهة الأكاديمية وتعزز من فعالية استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم الإلكتروني.
والجدير بالذكر، أن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز التعاون الدولي والمساهمة العلمية في المؤتمرات الدولية والنشر العلمي.
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