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جامعة فلسطين الأهلية تحصد جائزة أفضل ورقة بحثية في المؤتمر الدولي للتعليم في جامعة أبو ظبي

10/6/2024 7:08:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/ حصدت جامعة فلسطين الأهلية على المركز الأول كأفضل ورقة بحثية في مسار "التكنولوجيا والأدوات التعليمية" في المؤتمر الدولي للتعليم الذي نظمته جامعة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، بهدف توفير منصة للأكاديميين والباحثين لتبادل الأفكار ومناقشة القضايا الراهنة والتحديات والفرص في مجالي التعليم والتعلّم. من خلال مشاركة كل من الباحثين: الدكتورة روان سياج والأستاذ جريس أبو غنام والأستاذ مراد الزير، بورقة بحثية بعنوان: Students' Perceptions of Artificial Intelligence and Its Impact on The Quality Of E-Learning: An Analytical Study of Academic Integrity as A Mediating Variable

و هدفت الدراسة للتعرف على تصورات الطلبة حول الذكاء الاصطناعي وأثرها على جودة التعليم الإلكتروني بوجود النزاهة الأكاديمية كمتغير وسيط، بالرغم من توفر دراسات تبحث العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وجودة التعليم الإلكتروني أو الذكاء الاصطناعي والنزاهة الأكاديمية، إلا إنّه هناك ندرة في الدراسات التي تناولت النزاهة الأكاديمية كمتغير وسيط بين تصورات الطلبة حول الذكاء الاصطناعي وجودة التعليم الإلكتروني.

وأوصت الدراسة بضرورة الاستثمار في تطوير وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعزز من الشفافية وتدعم النزاهة الأكاديمية في البيئة التعليمية، بالإضافة لتكثيف الجهود لتحسين جودة منصات التعليم الإلكتروني عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تحسين تجربة التعلّم، وتعزيز قيم النزاهة الأكاديمية ضمن سياسات التعليم الإلكتروني لضمان تجربة تعليمية ذات جودة عالية. كما أوصت الدراسة بإنشاء استراتيجيات تدعم النزاهة الأكاديمية وتعزز من فعالية استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم الإلكتروني.

والجدير بالذكر، أن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز التعاون الدولي والمساهمة العلمية في المؤتمرات الدولية والنشر العلمي.


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