الصحة اللبنانية: 23 شهيدا جراء العدوان الاسرائيلي المستمر

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 23 مواطنا في حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس.

وبينت الصح اللبنانية في بيان لها، اليوم الأحد، أن غارات الاحتلال الإسرائيلي كانت يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والشمال أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 23 شخصا وإصابة 93 بجروح.

وقصف الطيران الحربي ومدفعية الاحتلال بلدات: الخيام، مجدلزون، الناقورة، طير حرفا، الضهيرة، علما الشعب، جويا، عيناتا، رب ثلاثين، جبشيت، زفتا، ميفدون، الطيبة، يارون، حانين، شبعا، كفر كلا، كفر حمام، كفر شوبا، العديسة، بنت جبيل، مارون الراس، بيت ياحونعين ابل، ووادي برغز جنوب لبنان، كما استهدفت الغارات بلدات علي النهري، قليا ودورس في البقاع.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت فجر اليوم، أكثر من 30 غارة عنيفة على مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في "أعنف ليلة" منذ توسيع الاحتلال عدوانه الشامل على لبنان في 23 أيلول الماضي.