مصدر عسكري يكشف تجهيز خطة الرد الإيراني على أي تصعيد إسرائيلي

MENAFN - Palestine News ) طهران / PNN- نقلت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن مصدر عسكري وصفته بـ"المطلع"، قوله إن "خطة الرد على أي تصعيد إسرائيلي محتمل جاهزة تمامًا".

وأضاف المصدر العسكري الإيراني أن "الخطة الإيرانية تتضمن عدة ضربات مختلفة ومحددة، وسيتم اتخاذ القرار الفوري بتنفيذ إحدى هذه الضربات أو عدد منها بناءً على تصرف الجانب الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن "إيران تمتلك بنك أهداف إسرائيلية متعددة".

بالتزامن مع ذلك، ذكر الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت "شانا"، اليوم الأحد، أن الوزير محسن باك نجاد، وصل إلى جزيرة "خرج"، وسط مخاوف من استهداف إسرائيل للمرفأ النفطي هناك، وهو الأكبر في إيران.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، إن إسرائيل سترد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران الأسبوع الماضي "عندما يحين الوقت المناسب".

وكانت

إسرائيل قد توعدت بالرد على إيران بعد هجوم شنه "الحرس الثوري" الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، على أهداف عسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال الحرس الثوري في بيان له إنه أطلق 200 صاروخ باليستي وفرط صوتي على أهداف عسكرية، وألحق أضرارًا بالقواعد العسكرية الإسرائيلية. من جهتها، قللت تل أبيب من حجم الأضرار، وتوعدت بالرد على إيران.

وبعد الهجوم الإيراني نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، يوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل ستوجّه "رداً كبيراً" قد يستهدف منشآت إنتاج النفط داخل إيران.

وفي مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، نصح الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل بتجنب مهاجمة منشآت النفط الإيرانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن كيفية الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، وقال: "لو كنت مكانهم، لفكرت في خيارات أخرى غير مهاجمة مواقع النفط الإيرانية".

ونشر نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل السابق، تدوينة على منصة "إكس"، كتب فيها أن "الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني على أراضي إسرائيل يجب أن يشمل استهداف المنشآت النووية الإيرانية، وقادة الجمهورية الإسلامية، وضرب المواقع الرئيسة والمصالح الاقتصادية لحكومة طهران".