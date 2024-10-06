الاحتلال يقتحم العيسوية ويفتش عددا من المركبات
التاريخ
10/6/2024 7:08:21 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وفتشت مركبات المواطنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين المارة، وصادرت هواتفهم المحمولة وفتشتها.
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