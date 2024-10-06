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الاحتلال يقتحم العيسوية ويفتش عددا من المركبات

10/6/2024 7:08:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وفتشت مركبات المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين المارة، وصادرت هواتفهم المحمولة وفتشتها.

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