مواجهات مع الاحتلال في الرام
التاريخ
10/6/2024 6:10:38 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN- اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.
وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقوا خلالها قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.
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