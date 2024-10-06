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مواجهات مع الاحتلال في الرام

10/6/2024 6:10:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN- اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقوا خلالها قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

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