مستعمرون يقتحمون الأقصى المبارك و يخطون شعارات عنصرية على السور المحاذي له

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

فيما خط مستعمرون متطرفون، اليوم الأحد، شعارات عنصرية، على سور القدس الأثري المحاذي للمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين خطوا شعارات عنصرية على سور القدس الأثري، قرب سوق الجمعة (السور الشرقي).



ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

كما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم، آخرها قبل نحو أسبوعين حيث جرى وضع أساسات لبناء مصعد كهربائي على مسافة 200 متر مربع من حائط البراق باتجاه المسجد الأقصى، لتسهيل اقتحامات المستعمرين.