مستعمرون يقتحمون الأقصى المبارك و يخطون شعارات عنصرية على السور المحاذي له

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.
فيما خط مستعمرون متطرفون، اليوم الأحد، شعارات عنصرية، على سور القدس الأثري المحاذي للمسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين خطوا شعارات عنصرية على سور القدس الأثري، قرب سوق الجمعة (السور الشرقي).
ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.
كما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم، آخرها قبل نحو أسبوعين حيث جرى وضع أساسات لبناء مصعد كهربائي على مسافة 200 متر مربع من حائط البراق باتجاه المسجد الأقصى، لتسهيل اقتحامات المستعمرين.
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