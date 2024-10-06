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ملياردير أسترالي يتبرع بـ10 ملايين دولار لغزة

10/6/2024 5:09:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سدني / PNN - تبرع الملياردير الأسترالي أندرو فورست بـ10 ملايين دولار لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

ونقلت الوكالة عن بيان أصدرته منظمة "مينديرو" غير الحكومية التابعة لفورست الجمعة قولها: إن فورست سيتبرع بـ10 ملايين دولار لصالح منظمة المطبخ المركزي العالمي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأضافت المنظمة أن "مينديرو لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يموت الأطفال من الجوع".

وشهر يونيو/حزيران الماضي اقترح الملياردير الأسترالي إنشاء "نظام بوابات آمنة" على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، يمكن بواسطته توصيل 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين يوميا من خلال عبور 130 شاحنة عبر 3 بوابات.

وسبق للملياردير فورست أن تعهد بتقديم مساعدات مالية تتجاوز 6 ملايين دولار لقطاع غزة.


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