ملياردير أسترالي يتبرع بـ10 ملايين دولار لغزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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سدني / PNN - تبرع الملياردير الأسترالي أندرو فورست بـ10 ملايين دولار لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.
ونقلت الوكالة عن بيان أصدرته منظمة "مينديرو" غير الحكومية التابعة لفورست الجمعة قولها: إن فورست سيتبرع بـ10 ملايين دولار لصالح منظمة المطبخ المركزي العالمي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وأضافت المنظمة أن "مينديرو لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يموت الأطفال من الجوع".
وشهر يونيو/حزيران الماضي اقترح الملياردير الأسترالي إنشاء "نظام بوابات آمنة" على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، يمكن بواسطته توصيل 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين يوميا من خلال عبور 130 شاحنة عبر 3 بوابات.
وسبق للملياردير فورست أن تعهد بتقديم مساعدات مالية تتجاوز 6 ملايين دولار لقطاع غزة.
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