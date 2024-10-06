إبداع الترفيه في كورونا.. كيف ابتكر الناس طرقًا جديدة للتسلية؟

MENAFN - Amman Net) في ظرف استثنائي مرَّ به العالم أجمع، وجدت العائلات نفسها داخل منازلها في إغلاقات أطبقت على متنفسات الحياة خارجها إلا لضرورة قصوى، أشهرٌ من الانقطاع عن أنشطة الحياة المعتادة فرضتها جائحة كورونا وحبس في البيوت لم يعهده المجتمع ما جعل شكل الحياة يتغير وسُبل الترفيه تنحصر داخل إطار البيت بعيدًا عن الفعاليات والأنشطة والنزهات في الأماكن العامة.

لم يكن الأمر مألوفًا بداية أيام وقف الدراسة والأعمال، وسرعان ما أخذت العائلات تضجر من نمط يجعلها حبيسة المنازل، لكن عائلة غدق العمري استطاعت تحويل هذه الفترة إلى جو من الأنشطة العائلية لتجنب الوقوع في حالة نفسية سيئة، تقول غدق: " خلال فترة الحجر المنزلي كنا تقريبًا كل أسبوع نحضر فيلمين عائليات، وكنّا يوميًا نلعب ألعاب جماعية مثل لعبة الأونو ولعبة حرف اسم" مضيفةً أنهم يخصصون فقرة يومية لتفسير بعض آيات القرآن بعد أذان المغرب، كما يجلسون يوميًا في حديقة المنزل للنقاش بمواضيع يقترحها أفراد العائلة.

وتذكر أنها كانت ترفه عن نفسها بتجريب وصفات جديدة للحلويات ومشاركتها مع العائلة، ما عزز علاقتهم وجعلها تشعر بأن العائلة أهم شيء في الحياة على حد قولها.





من جانبها بينت عائشة عمر أن فترة الحجر كانت من أجمل فترات حياتها فقد شاركت مع عائلتها وجدها وأخوالها في مجموعة من التحديات والمسابقات اليومية بين العائلات مع توثيق التحدي بين أفراد العائلة وتعديل الفيديو ليحصل أفضل مقطع على جائزة، "ما جعل أجواء من الحماس والتفاعل تنشأ بين أفراد العائلة وتدفعهم للإنجاز والتسلية في الوقت نفسه".

وتابعت عائشة أن الفعاليات العائلية "شملت استعراض مواهبنا التي تنوعت بين رسم وتطريز وتصميم وطبخ، وتخصيص يوم لتقديم الفوائد من كتب أو محاضرات أو قصص للآخرين، وتصويرها ليكون في نهاية اليوم عائلة تفوز بالجائزة"، لافتةً إلى أن هذه الأنشطة كانت تقدم لهم المتعة والفائدة واستثمار الوقت في ظل عدم قدرتهم على الخروج من المنزل.

وفي آخر أيام الحجر أجرت العائلات مسابقة مصورة بينها، قامت خلالها عائشة بتحضير مجموعة كبيرة من الاسئلة المتنوعة في مختلف المجالات وجمعت عائلتها لتطرحها عليهم وتقديم جوائز لهم، "كانت هذه التجربة كأنها تقديم برامج كل عائلة صورت حلقة استعرضناها في مجموعة التحديات مع بقية العائلات ليقوم خالي بتحكيمها، فكانت أفضل الطرق التي استطعنا إشغال نفسنا بها خلال الحجر".





في سياق متصل وضحت نجوى مناصرة: إنها كانت تقضي على الملل خلال الجائحة بلعب بعض الألعاب التقليدية والورقية مع أبنائها، مبينةً أنهم صنعوا طائرات ورقية وكانوا يلعبون بها أوقات العصر، كما كانت تختار برامجًا تلفزيونيةً لمتابعتها مع أفراد العائلة للتسلية.

وذكرت أنها وأقاربها كانوا يشاركون في مكالمات فيديو جماعية يتشاركون فيها أحاديثهم وألعابهم، وخصصوا مجموعة لقراءة القرآن لكل عائلة ثلاثة أجزاء لإنهائها يوميًا، تقوم نجوى بتقسيمها على عائلتها ومتابعتهم لإنهائها خلال اليوم، مضيفةً أنهم جعلوا غرفة من المنزل مصلى وكانوا يؤدون جميع الصلوات فيها جماعة.

وتابعت أن "العلاقات كانت خلال فترة الحجر كانت أكثر تماسكًا، والأجواء رايقة والقعدات مع بعض أطول والجميع موجود وهذا جعلنا نشعر بالأجواء العائلية بشكل كبير ولطيف"





سهام جريدي وجدت فترة الجائحة مرحلة انتقالية وتحدٍ في جميع المجالات والنشاطات الروتينية التي تقوم بها، "ما حملني للترفيه والتعليم وتنمية النفس في الوقت ذاته"، موضحةً أنها استغلت فترة الإغلاقات لتعلم حياكة الكروشيه والصوف وصنع أشكال عديدة منها، كما أنها التزمت ببرنامج رياضي في المنزل، وجعلت نصيبًا كبيرًا من وقتها لمتابعة الأفلام التي كانت "أكبر متنفس لها" على حد قولها.





أما حياة فحلة فتذكر أن تجربة كورونا والإغلاقات نبهتها لأهمية التفاعل مع العائلة وخلق أجواء معهم تساعد على تجاوز الصعاب، تقول: "المكوث في المنزل لفترة طويلة سمح لي بتقوية علاقاتي الأسرية، فكنا نقضي الوقت أغلبه مع بعضنا نخترع فعاليات وسرد القصص للصغار وسماعها من الكبار".

وتضيف " كنا نشاهد الأفلام والمسلسلات ونلعب معًا كل يوم، وأمضينا رمضان والعيدان في الحجر بدون أي تباعد ذهني وجسدي، كنا طوال الوقت نقرأ القرآن، ونطهو الطعام، ونصلي التراويح ونجلس من أجل الحديث "وسهرة رمضان"، كما كانت الدراسة عن بعد فعالية ترفيهية هادفة بالنسبة لي لنظام التعلم الإلكتروني الجديد علينا بشكل كامل.





شعرت دانا التي كانت تقدر الفن أن فترة كورونا من أفضل الأوقات لتجريب فنون جديدة، فاستثمرت وقتها برسم اللوحات وصنع القطع الفنية، تقول: "في الحجر أخذت على عاتقي تطوير مهاراتي الفنية طالما أن لدينا وقتًا طويلًا من المكوث في المنزل، تعلمت من اليوتيوب والفنانين كيف أرسم بطرق جديدة وأستخدم ألوانًا مختلفة، وكيف أصنع قطعًا من الصلصال إضافةً لتعلم الخط العربي"

واصلت حديثها "أن الإغلاقات والبقاء في المنزل على الرغم من الشعور بالاستياء والسلبية من قبل الكثير من الناس اتجاهها إلا أنني رأيتها من جانب آخر فرصة لعيش تجربة جديدة بعيدًا عن العالم الخارجي، فاستمعت للكثير من برامج البودكاست وشاركت في دورات إلكترونية، وعلمت أختي التصوير كما كنا نجلس جلسات نقاشية طويلة مع العائلة تعرفنا على فكر بعضنا أكثر وتشاركنا الآراء والقصص التراثية والحالية فكانت فترة ماتعة جدًا بالنسبة لي".

انتجت هذه المادة ضمن مشروع "متحدون في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات أثناء وما بعد جائحة كورونا" الممول من

صندوق الأمم المتحدة الاستئماني. والمنفذ من قبل شبكة الإعلام المجتمعي بالتعاون مع موقع عمان نت.

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