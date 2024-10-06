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إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار لمرحلة الدبلوم المتوسط

10/6/2024 5:09:20 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2024-2025.
وقالت الوزارة إن النتائج شملت الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي 2024-2025، إضافة إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاثة التي قاموا بوضعها في الطلب.
وبلغ إجمالي عدد طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى التي تم تقديمها 2320، فيما بلغ عدد طلبة إساءة الاختيار الذين تم ترشيحهم للقبول 1547 طالباً وطالبة، وبلغ عدد طلبة إساءة الاختيار الذين لم يتم ترشيحهم للقبول نتيجةً لعدم توفر شواغر 279 طالباً وطالبة.
كما بلغ عدد الطلبة الذين تم "قبولهم إساءة اختيار أو نقلهم" في/ إلى خيارهم الأول بعد تحقيق معدل القبول التنافسي وتوفر الشاغر 1722، وبلغ عدد الطلبة الذين تم "قبولهم إساءة إختيار أو نقلهم" في/ إلى خيارهم الثاني بعد تحقيق معدل القبول التنافسي وتوفر الشاغر 228، وبلغ عدد الطلبة الذين تم "قبولهم إساءة اختيار أو نقلهم" في/ إلى خيارهم الثالث بعد تحقيق معدل القبول التنافسي وتوفر الشاغر 56، وبلغ عدد الطلبة المقبولين سابقا، الذين لم يتم نقلهم إلى أي من خياراتهم الثلاث نتيجة لعدم توفر شاغر 35.
وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم، كما يتم التعرف على نتيجة كل طالب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/ قسم الدبلوم على الرابط .

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