دعوة لحصار سفارة الاحتلال الإسرائيلي بذكرى السابع من أكتوبر

(MENAFN
- Amman Net) دعت الحركة الإسلامية للمشاركة في فعالية“حصار سفارة العدو” مساء غد الاثنين بعد صلاة العشاء. وتأتي الفعالية حسب الدعوة :نصرة للشعب الفلسطيني واللبناني واحتفاء بذكرى انطلاق معركة طوفان الأقصى.
ففي السابع من أكتوبر الماضي، شنّت حركة المقاومة الإسلامية حماس هجوما مباغتا وغير مسبوق على إسرائيل واقتحم مقاتلوها مواقع عسكرية ومستوطنات حدودية مع القطاع، وأطلقت نحو 5 آلاف صاروخ باتجاه مناطق وسط وجنوب إسرائيل.
وردّ الاحتلال الاسرائلي بحملة إبادة وقصف مدمّر وهجوم برّي على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 41,802 قتيل على الأقل، معظمهم من المدنيين، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة.
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