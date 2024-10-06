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دعوة لحصار سفارة الاحتلال الإسرائيلي بذكرى السابع من أكتوبر

10/6/2024 5:09:19 AM
(MENAFN- Amman Net) دعت الحركة الإسلامية للمشاركة في فعالية“حصار سفارة العدو” مساء غد الاثنين بعد صلاة العشاء. وتأتي الفعالية حسب الدعوة :نصرة للشعب الفلسطيني واللبناني واحتفاء بذكرى انطلاق معركة طوفان الأقصى.

ففي السابع من أكتوبر الماضي، شنّت حركة المقاومة الإسلامية حماس هجوما مباغتا وغير مسبوق على إسرائيل واقتحم مقاتلوها مواقع عسكرية ومستوطنات حدودية مع القطاع، وأطلقت نحو 5 آلاف صاروخ باتجاه مناطق وسط وجنوب إسرائيل.

وردّ الاحتلال الاسرائلي بحملة إبادة وقصف مدمّر وهجوم برّي على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 41,802 قتيل على الأقل، معظمهم من المدنيين، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة.


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