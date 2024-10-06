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(زين) تبدأ توزيع 10 فلوس للسهم الواحد نقدا عن النصف الأول من 2024

10/6/2024 4:54:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 10 (كونا) -- أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) أنها بدأت اليوم الأحد توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من رأس المال (10 فلوس للسهم الواحد) عن النصف الأول من 2024.
ولفتت (زين) في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت إلى آلية توزيع الأرباح التي سيتم تحويلها للمساهمين في خدمة التحويل الإلكتروني اعتبارا من اليوم.
وقالت إنه "بالنسبة للمساهمين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في خدمة التحويل الإلكتروني الخاصة بتوزيع الأرباح عليهم مراجعة أي من البنوك المحلية للاشتراك في هذه الخدمة أو من خلال خدماتها الإلكترونية المتاحة للعملاء بناء على التعليمات الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة".
وأسست (زين) العام 1983 وأدرجت في بورصة الكويت العام 1985 ويبلغ رأسمالها المصرح به 7ر432 مليون دينار كويتي (نحو 3ر1 مليار دولار أميركي) وأغراضها شراء وتوريد وتركيب وإدارة وصيانة أجهزة ومعدات الهواتف المتنقلة ونظام المناداة والاستثمار في محافظ مالية. (النهاية)

م ك ع



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