(زين) تبدأ توزيع 10 فلوس للسهم الواحد نقدا عن النصف الأول من 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 6 - 10 (كونا) -- أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) أنها بدأت اليوم الأحد توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من رأس المال (10 فلوس للسهم الواحد) عن النصف الأول من 2024.
ولفتت (زين) في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت إلى آلية توزيع الأرباح التي سيتم تحويلها للمساهمين في خدمة التحويل الإلكتروني اعتبارا من اليوم.
وقالت إنه "بالنسبة للمساهمين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في خدمة التحويل الإلكتروني الخاصة بتوزيع الأرباح عليهم مراجعة أي من البنوك المحلية للاشتراك في هذه الخدمة أو من خلال خدماتها الإلكترونية المتاحة للعملاء بناء على التعليمات الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة".
وأسست (زين) العام 1983 وأدرجت في بورصة الكويت العام 1985 ويبلغ رأسمالها المصرح به 7ر432 مليون دينار كويتي (نحو 3ر1 مليار دولار أميركي) وأغراضها شراء وتوريد وتركيب وإدارة وصيانة أجهزة ومعدات الهواتف المتنقلة ونظام المناداة والاستثمار في محافظ مالية. (النهاية)
م ك ع
MENAFN06102024000071011013ID1108750228
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.