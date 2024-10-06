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جائزة (المعلوماتية) تعلن فوز 60 مشاركا ومشاركة في مسابقتها (شفت الكويت) بنسختها التاسعة

10/6/2024 4:54:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من زهراء الكاظمي
الكويت - 6 - 10 (كونا) -- أعلنت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية اليوم الأحد فوز 60 مشاركا ومشاركة في المسابقة الثقافية التوعوية (شفت الكويت) بنسختها التاسعة التي أطلقت بعنوان (كويت الإنسانية) في 9 سبتمبر الماضي في الذكرى العاشرة للتكريم التاريخي من الأمم المتحدة للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه بتسميته قائدا للعمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا عالميا للعمل الإنساني.
وقال عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة المنظمة العليا للجائزة المهندس بسام الشمري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المسابقة تم إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعي (إكس) و(إنستغرام) و(فيس بوك) مستهدفة بذلك جميع الفئات الاجتماعية في مختلف الدول لإبراز العطاءات الإنسانية التي تميزت بها الكويت لنيل تلك التسمية العالمية غير المسبوقة.
وأضاف الشمري أن المسابقة لم تزد على عشرة أيام طرحت خلالها خمسة أسئلة فقط بواقع سؤال واحد في كل يومين وشارك فيها أكثر من 21 ألفا لكن الفائزين فيها 60 وهم من عشر دول عربية الكويت واليمن ومصر والجزائر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب والسعودية والإمارات.
من جانبه قال عضو مجلس الأمناء وعضو اللجنة المنظمة العليا رجب العلوش لـ(كونا) إن المسابقة ألقت الضوء على مسيرة دولة الكويت في العمل الإنساني وحققت نجاحا وإقبالا واسعين من مختلف الدول العربية مهنئا الفائزين بالمسابقة التي أضحت علامة مميزة في تاريخ الجائزة.
وأضاف العلوش أن المسابقة تنوعت موضوعاتها خلال نسخها الثماني السابقة إذ انطلقت نسختها الأولى في 2010 بعنوان (الثقافة الوطنية والمعلوماتية) والثانية عام 2011 وعنوانها (الثقافة الدينية والمعلوماتية) والثالثة عام 2012 تحت عنوان (الثقافة المعلوماتية) والرابعة (2013) تحت عنوان (أمن المعلومات) والخامسة 2015 تحت عنوان (كويت الإنسانية).
وأوضح ان النسخة السادسة من المسابقة احتضنها جناح الجائزة في معرض الكويت الدولي للكتاب (43) تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي) في عام 2018 وفي عام 2019 تحت عنوان (التحولات التقنية في التعليم) وأجريت النسخة الثامنة من هذه المسابقة الثقافية التوعوية التقنية عام 2021 تحت عنوان (صحتك).
وذكر أن المسابقة قدمت خلال مسيرتها معلومات ثرية وغنية في مسارات توعوية مختلفة وجوائز مادية تشجيعية ومازالت مسيرتها طامحة إلى مزيد من نشر الثقافة والمعرفة والسعي إلى بناء الإنسان بناء علميا رصينا يؤهله للمشاركة في عملية البناء الحضاري للمجتمع. (النهاية)

ز ه ر / ع ع ح




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