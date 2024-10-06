مدارس وزارة التربية تحتفل بيوم المعلم العالمي تقديرا لحاملي أمانة الرسالة التربوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من منيرة الربيعة
(حدث مصور) الكويت - 6 - 10 (كونا) -- احتفالا باليوم العالمي للمعلم شاركت مدارس وزارة التربية اليوم الأحد الاحتفال بيوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر كل عام تقديرا لكل من حمل على عاتقه أمانة الرسالة التربوية.
وشهدت المدارس احتفال الطلبة بمعلميهم ومعلماتهم واستقبالهم بالورود والهدايا وتكريمهم من إدارات المدارس نظير جهودهم وعطائهم لهذه المهنة العظيمة التي تصنع جيلا صاعدا متنورا ومزودا بالعلم والمعرفة. (النهاية) م ع ر / ع ع ح
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