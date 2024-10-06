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مدارس وزارة التربية تحتفل بيوم المعلم العالمي تقديرا لحاملي أمانة الرسالة التربوية

10/6/2024 4:54:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من منيرة الربيعة

(حدث مصور) الكويت - 6 - 10 (كونا) -- احتفالا باليوم العالمي للمعلم شاركت مدارس وزارة التربية اليوم الأحد الاحتفال بيوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر كل عام تقديرا لكل من حمل على عاتقه أمانة الرسالة التربوية.

وشهدت المدارس احتفال الطلبة بمعلميهم ومعلماتهم واستقبالهم بالورود والهدايا وتكريمهم من إدارات المدارس نظير جهودهم وعطائهم لهذه المهنة العظيمة التي تصنع جيلا صاعدا متنورا ومزودا بالعلم والمعرفة. (النهاية) م ع ر / ع ع ح

MENAFN06102024000071011013ID1108750224

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