مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق برنامجه التدريبي (تدريب المدربين)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 6 - 10 (كونا) -- أطلق مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد برنامجه التدريبي (تدريب المدربين) بمشاركة عدد من منتسبي وكالتي الأنباء الكويتية (كونا) والسعودية (واس) وشركة نفط
الكويت والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
ويتناول البرنامج الذي يقدمه رئيس تحرير الأخبار العربية في قناة (الأخبار) بوزارة الإعلام سعيد منعه ويستمر خمسة أيام أسس ومهارات التدريب الناجح والتعامل مع أنواع المتدربين وقواعد التدريب التفاعلي والتعرف على المدارس الفرنسية والإنجليزية في التدريب وإعداد محاور التدريب والتقييم ومهارات الإسهاب والاختصار والإيجاز وتحرير العناوين والخبر العاجل.
ويتطرق البرنامج أيضا إلى مهارات تدريب المحررين على موضوعات العدد والمعدود وهمزة القطع والوصل وكتابة مختلف أنواع التقارير (المعلوماتية والوصفية والتحليلية) وتدريب المحررين على إعداد التقرير الإلكتروني.
ويتناول البرنامج الذي يعتمد الأسلوبين النظري والعملي أيضا مهارات تدريب المحررين على إعداد تقرير الفيديو وتدوين الملاحظات في الندوات والمؤتمرات والتصريحات ومهارات تدريب المراسلين على إعداد مختلف أنواع الأسئلة والجرأة في طرحها أثناء الندوات والمؤتمرات الصحفية وغيرها علاوة على تدريبهم على تحويل التقارير والتصريحات إلى تقارير إنفوجراف.
ويغطي البرنامج أيضا مهارات تدريب المراسلين على كتابة التقرير وإعداد وصياغة الريبورتاج والتدريب على إعداد وتنفيذ الاستناد والجسر للمراسلين في الريبورتاج وتدريب المراسلين والمحررين على اكتشاف المواهب الصوتية لديهم.
كما يعنى البرنامج بتدريب المراسلين والمحررين على إدارة النفس وتحسين مخارج الحروف والصوت والنبرة والإيقاع والانسيابية في الكلام والتدريب على إعداد البرامج الوثائقية ومهارات التدريب على إعداد برامج الحوارات البودكاست وصياغة سكريبت افتراضي لبرنامج الحوارات ومهارات التقييم والتقويم لتحسين برنامج دورات التدريب.
ويعتبر مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية وقدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني. (النهاية)
م د م / ع ع ح
MENAFN06102024000071011013ID1108750223
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