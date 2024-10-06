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مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق برنامجه التدريبي (تدريب المدربين)

10/6/2024 4:54:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 10 (كونا) -- أطلق مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد برنامجه التدريبي (تدريب المدربين) بمشاركة عدد من منتسبي وكالتي الأنباء الكويتية (كونا) والسعودية (واس) وشركة نفط الكويت والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
ويتناول البرنامج الذي يقدمه رئيس تحرير الأخبار العربية في قناة (الأخبار) بوزارة الإعلام سعيد منعه ويستمر خمسة أيام أسس ومهارات التدريب الناجح والتعامل مع أنواع المتدربين وقواعد التدريب التفاعلي والتعرف على المدارس الفرنسية والإنجليزية في التدريب وإعداد محاور التدريب والتقييم ومهارات الإسهاب والاختصار والإيجاز وتحرير العناوين والخبر العاجل.
ويتطرق البرنامج أيضا إلى مهارات تدريب المحررين على موضوعات العدد والمعدود وهمزة القطع والوصل وكتابة مختلف أنواع التقارير (المعلوماتية والوصفية والتحليلية) وتدريب المحررين على إعداد التقرير الإلكتروني.
ويتناول البرنامج الذي يعتمد الأسلوبين النظري والعملي أيضا مهارات تدريب المحررين على إعداد تقرير الفيديو وتدوين الملاحظات في الندوات والمؤتمرات والتصريحات ومهارات تدريب المراسلين على إعداد مختلف أنواع الأسئلة والجرأة في طرحها أثناء الندوات والمؤتمرات الصحفية وغيرها علاوة على تدريبهم على تحويل التقارير والتصريحات إلى تقارير إنفوجراف.
ويغطي البرنامج أيضا مهارات تدريب المراسلين على كتابة التقرير وإعداد وصياغة الريبورتاج والتدريب على إعداد وتنفيذ الاستناد والجسر للمراسلين في الريبورتاج وتدريب المراسلين والمحررين على اكتشاف المواهب الصوتية لديهم.
كما يعنى البرنامج بتدريب المراسلين والمحررين على إدارة النفس وتحسين مخارج الحروف والصوت والنبرة والإيقاع والانسيابية في الكلام والتدريب على إعداد البرامج الوثائقية ومهارات التدريب على إعداد برامج الحوارات البودكاست وصياغة سكريبت افتراضي لبرنامج الحوارات ومهارات التقييم والتقويم لتحسين برنامج دورات التدريب.
ويعتبر مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية وقدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني. (النهاية)

م د م / ع ع ح



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