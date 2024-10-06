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أسعار الذهب تستقر عند 2654 دولارا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي

10/6/2024 4:54:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 10 (كونا) –- استقرت أسعار الذهب عند مستوى 2654 دولارا أمريكيا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي مع تراجع أسعار العقود الآجلة للذهب (تسليم ديسمبر) بنسبة 45ر0 في المئة لتصل إلى 2666 دولارا للأونصة.
وعزا تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد التراجع في أسعار العقود الآجلة إلى قوة بيانات سوق العمل الأمريكي إذ أظهر تقرير سوق العمل إضافة الاقتصاد الأمريكي 254 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر الماضي متجاوزا التوقعات التي كانت تبلغ 147 ألف وظيفة.
وأوضح التقرير أن هذه البيانات عززت التفاؤل بشأن قوة سوق العمل الأمريكي مما قلل من الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لاتخاذ قرارات حادة بشأن أسعار الفائدة بالتالي تأثر الذهب سلبا في هذه البيانات.
وأشار إلى أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفعت إلى 971ر3 في المئة فيما وصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس الماضي وكل ذلك أدى الى تراجع طفيف للذهب الأسبوع الماضي.
وعن التوقعات بشأن السياسة النقدية الأمريكية ذكر أن هناك احتمالا بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل في نوفمبر فيما تراجعت احتمالات خفضها بمقدار 50 نقطة أساس حسب توقعات المحللين.
وبين أن المستثمرين حول العالم يتابعون عن كثب بيانات التضخم وطلبات البطالة ومؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة التي سوف تنشر خلال الفترة المقبلة وهي عوامل قد تؤثر على القرارات النقدية المستقبلية.
وذكر أنه على الرغم من العوامل الفنية التي تؤثر سلبا على أسعار الذهب فإن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر تستمر في دعم الذهب كملاذ آمن مع توقعات بأن يصل السعر إلى مستويات 2700 دولار للأونصة في المستقبل القريب اذا تعقدت الأوضاع أكثر مما هي عليه حاليا.
وعلى الصعيد المحلي أفاد تقرير (دار السبائك) بأن سعر الذهب عيار 24 بلغ 32ر26 دينار كويتي للغرام (نحو 80 دولارا) بينما سجل الذهب عيار 22 حوالي 12ر24 دينار للغرام (نحو 73 دولارا) فيما استقرت أسعار الفضة عند 357 دينارا (نحو 1177 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث




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