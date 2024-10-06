أسعار الذهب تستقر عند 2654 دولارا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 6 - 10 (كونا) –- استقرت أسعار الذهب عند مستوى 2654 دولارا أمريكيا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي مع تراجع أسعار العقود الآجلة للذهب (تسليم ديسمبر) بنسبة 45ر0 في المئة لتصل إلى 2666 دولارا للأونصة.
وعزا تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد التراجع في أسعار العقود الآجلة إلى قوة بيانات سوق العمل الأمريكي إذ أظهر تقرير سوق العمل إضافة الاقتصاد الأمريكي 254 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر الماضي متجاوزا التوقعات التي كانت تبلغ 147 ألف وظيفة.
وأوضح التقرير أن هذه البيانات عززت التفاؤل بشأن قوة سوق العمل الأمريكي مما قلل من الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لاتخاذ قرارات حادة بشأن أسعار الفائدة بالتالي تأثر الذهب سلبا في هذه البيانات.
وأشار إلى أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفعت إلى 971ر3 في المئة فيما وصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس الماضي وكل ذلك أدى الى تراجع طفيف للذهب الأسبوع الماضي.
وعن التوقعات بشأن السياسة النقدية الأمريكية ذكر أن هناك احتمالا بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل في نوفمبر فيما تراجعت احتمالات خفضها بمقدار 50 نقطة أساس حسب توقعات المحللين.
وبين أن المستثمرين حول العالم يتابعون عن كثب بيانات التضخم وطلبات البطالة ومؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة التي سوف تنشر خلال الفترة المقبلة وهي عوامل قد تؤثر على القرارات النقدية المستقبلية.
وذكر أنه على الرغم من العوامل الفنية التي تؤثر سلبا على أسعار الذهب فإن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر تستمر في دعم الذهب كملاذ آمن مع توقعات بأن يصل السعر إلى مستويات 2700 دولار للأونصة في المستقبل القريب اذا تعقدت الأوضاع أكثر مما هي عليه حاليا.
وعلى الصعيد المحلي أفاد تقرير (دار السبائك) بأن سعر الذهب عيار 24 بلغ 32ر26 دينار كويتي للغرام (نحو 80 دولارا) بينما سجل الذهب عيار 22 حوالي 12ر24 دينار للغرام (نحو 73 دولارا) فيما استقرت أسعار الفضة عند 357 دينارا (نحو 1177 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)
س م ر / ه ث
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