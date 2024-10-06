قلعة هيروشيما .. معلم فريد يحكي فصولا بارزة من تاريخ اليابان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من عمر المطيري
(تحقيق مصور) طوكيو - 6 - 10 (كونا) -- قلعة هيروشيما تمثل معلما فريدا يسجل تاريخ المدينة اليابانية التي اكتسبت شهرة عالمية بإعتبارها أول مدينة تخضع للقصف بالسلاح النووي في التاريخ.
وتتميز القلعة التي شيدها اللورد الإقطاعي موري تيروموتو عام 1589 بموقع استراتيجي قرب نهر (أوتا) ما يمنح السائحين إطلالة رائعة على المدينة والمنطقة المحيطة.
وفي عام 1945 تعرض موقع القلعة للتدمير جراء إسقاط القنبلة الذرية على هيروشيما قبل أن يعاد بناؤها عام 1958 لتكون الآن بمنزلة متحف يعرض فصول التاريخ وثقافة الساموراي.
وكانت القلعة التي تعرف أيضا باسم (ريجو) أو (قلعة كارب) محاطة فيما مضى بثلاثة خنادق لا يزال أحدها موجودا حتى الآن يغذيه نهر (أوتا) المجاور الذي يحيط بالقلعة من ثلاث جهات بالإضافة إلى طبقات متعددة من الجدران وبرج كبير.
ويمكن للزوار استكشاف البرج الرئيسي الذي يضم معروضات عن القلعة وتطور هيروشيما وحياة الساموراي بالإضافة إلى زيارة ضريح (هيروشيما جوكوكو) الذي شيد حدادا على أرواح الضحايا الذين فقدوا حياتهم خلال حرب (بوشين) التي جرت أحداثها خلال عامي 1868 - 1869.(النهاية) ع ن م / ط م ا
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