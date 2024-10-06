قلعة هيروشيما .. معلم فريد يحكي فصولا بارزة من تاريخ اليابان

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من عمر المطيري

(تحقيق مصور) طوكيو - 6 - 10 (كونا) -- قلعة هيروشيما تمثل معلما فريدا يسجل تاريخ المدينة اليابانية التي اكتسبت شهرة عالمية بإعتبارها أول مدينة تخضع للقصف بالسلاح النووي في التاريخ.

وتتميز القلعة التي شيدها اللورد الإقطاعي موري تيروموتو عام 1589 بموقع استراتيجي قرب نهر (أوتا) ما يمنح السائحين إطلالة رائعة على المدينة والمنطقة المحيطة.

وفي عام 1945 تعرض موقع القلعة للتدمير جراء إسقاط القنبلة الذرية على هيروشيما قبل أن يعاد بناؤها عام 1958 لتكون الآن بمنزلة متحف يعرض فصول التاريخ وثقافة الساموراي.

وكانت القلعة التي تعرف أيضا باسم (ريجو) أو (قلعة كارب) محاطة فيما مضى بثلاثة خنادق لا يزال أحدها موجودا حتى الآن يغذيه نهر (أوتا) المجاور الذي يحيط بالقلعة من ثلاث جهات بالإضافة إلى طبقات متعددة من الجدران وبرج كبير.

ويمكن للزوار استكشاف البرج الرئيسي الذي يضم معروضات عن القلعة وتطور هيروشيما وحياة الساموراي بالإضافة إلى زيارة ضريح (هيروشيما جوكوكو) الذي شيد حدادا على أرواح الضحايا الذين فقدوا حياتهم خلال حرب (بوشين) التي جرت أحداثها خلال عامي 1868 - 1869.(النهاية) ع ن م / ط م ا