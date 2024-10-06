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قائمة أسعار الخضار والفواكة اليوم

10/6/2024 4:52:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3100طن، منها 1893طن خضار، و989طن فواكه، و 216 طن ورقيات.


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25، والبصل الناشف بين 25و40قرشا، والبطاطا بين 50و 70قرشا، والبندورة بين 8و 20قرشا، والجزر بين 50و 70قرشا، والخيار بين 35و 50قرشا، والزهرة بين 25و 65قرشا، والليمون بين 30و 60قرشا، والموز البلدي بين 40و 65قرشا.

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