قائمة أسعار الخضار والفواكة اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3100طن، منها 1893طن خضار، و989طن فواكه، و 216 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25، والبصل الناشف بين 25و40قرشا، والبطاطا بين 50و 70قرشا، والبندورة بين 8و 20قرشا، والجزر بين 50و 70قرشا، والخيار بين 35و 50قرشا، والزهرة بين 25و 65قرشا، والليمون بين 30و 60قرشا، والموز البلدي بين 40و 65قرشا.
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