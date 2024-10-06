صادرات القطاع الخاص القطري للأردن في ثلاثة أشهر



ووفقا لتقرير نشاط القطاع الخاص القطري الصادر عن غرفة تجارة وصناعة قطر، بلغت قيمة صادرات هذا القطاع للأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 182 مليون ريال (50 مليون دولار) قياسا بالربع الأول.



وذكر التقرير أن صادرات القطاع الخاص القطري للسوق الأردني، تتركز على عدة سلع ومنتجات أبرزها السماد العضوي، قضبان الحديد، والمحاليل الطبية، وبعض السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى العديد من المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات.



وكشفت التقرير عن ارتفاع صادرات القطاع الخاص القطري بنسبة 3.5 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي ، لتصل إلى حوالي 2.62 مليار ريال، حسب شهادة المنشأ الصادرة من غرفة تجارة وصناعة قطر، مقارنة بما كانت عليه قيمتها خلال الربع الأول حيث بلغت حوالي 2.53 مليار ريال.



وأشار التقرير إلى أن مجموعة دول آسيا قد تصدرت قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 1.2 مليار ريال بنسبة 45.6 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 23.9 بالمئة من إجمالي الصادرات وما قيمته حوالي (625.62) مليون ريال.



وحلت في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (543.43) مليون ريال بنسبة 20.7 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم في المرتبة الرابعة مجموعة دول المنطقة العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة صادرات بلغت (145.96) مليون ريال وبنسبة 5.6 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الخامسة مجموعة دول أوروبية أخرى حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (76.82) مليون ريال بما نسبته حوالي 2.9 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم دول أفريقيا "باستثناء الدول العربية الإفريقية" في المرتبة السادسة بقيمة بلغت حوالي (21.06) مليون ريال وبنسبة 0.8 بالمئة، وحلت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة السابعة بقيمة بلغت حوالي (6.75) مليون ريال بنسبة 0.3 بالمئة من إجمالي الصادرات.



وفي المرتبة الثامنة حلت مجموعة دول أميركية أخرى بنسبة 0.2 بالمئة وبقيمة صادرات إليها بلغت حوالي (5.43) مليون ريال، وأخيرا مجموعة أوقيانوسيا بنسبة 0.06 بالمئة، وبقيمة صادرات بلغت حوالي (1.53) مليون ريال.



ووفقا للتقرير فقد ارتفع عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الثاني من العام 2024 إلى 105 دول، مقابل 101 دولة في الربع الأول من العام.

