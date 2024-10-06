السعودية تدرس زيادة حصتها في نينتندو وشركات يابانية أخرى

MENAFN - Al-Borsa News) قال فيصل بن بندر بن سلطان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس زيادة حصته في شركة نينتندو وشركات ألعاب يابانية أخرى.

وأوضح في تصريحات لوكالة كيودو اليابانية للأخبار، أن الصندوق يعمل حالياً على تحويل حصته في الشركات اليابانية إلى مجموعة سافي، وذلك لخلق تآزر أكبر، مشيرا إلى أنه دائماً ما تكون هناك فرص لاستثمارات إضافية.

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وبحسب الوكالة تبلغ نسبة ملكية الصندوق في نينتندو 8.58%، فيما تبلغ ملكيته في كوي تكمو القابضة 8.97%، بحسب إفصاحات الشركات لوزارة المالية اليابانية، كما يمتلك الصندوق حصصاً في شركات أخرى مثل نكسون وكابكوم.

وكان محمد بن سلمان ولي العهد قد أطلق في سبتمبر 2022، استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، والتي تضمنت ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 142 مليار ريال.

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