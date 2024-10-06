السعودية تدرس زيادة حصتها في نينتندو وشركات يابانية أخرى

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- Al-Borsa News) قال فيصل بن بندر بن سلطان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس زيادة حصته في شركة نينتندو وشركات ألعاب يابانية أخرى.
وأوضح في تصريحات لوكالة كيودو اليابانية للأخبار، أن الصندوق يعمل حالياً على تحويل حصته في الشركات اليابانية إلى مجموعة سافي، وذلك لخلق تآزر أكبر، مشيرا إلى أنه دائماً ما تكون هناك فرص لاستثمارات إضافية.
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وبحسب الوكالة تبلغ نسبة ملكية الصندوق في نينتندو 8.58%، فيما تبلغ ملكيته في كوي تكمو القابضة 8.97%، بحسب إفصاحات الشركات لوزارة المالية اليابانية، كما يمتلك الصندوق حصصاً في شركات أخرى مثل نكسون وكابكوم.
وكان محمد بن سلمان ولي العهد قد أطلق في سبتمبر 2022، استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، والتي تضمنت ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 142 مليار ريال.
المصدر:
MENAFN06102024000202011048ID1108750164
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