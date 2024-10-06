جوجل تقدم ميزة جديدة للبحث على الانترنت عبر الفيديو

(MENAFN
) أطلقت جوجل ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث على الإنترنت عن طريق تصوير مقطع فيديو، حيث يمكن للمستخدمين توجيه الكاميرا نحو شيء ما، وطرح سؤال حوله، والحصول على نتائج بحث فورية، والميزة متاحة الآن لمستخدمي أجهزة أندرويد وآيفون حول العالم من خلال تطبيق جوجل، مع دعم اللغة الإنجليزية في البداية، وتخطط الشركة لإضافة لغات أخرى لاحقًا.
كما تعد هذه الخطوة الأحدث من جوجل في جهودها لتغيير كيفية البحث عبر الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي، فبدلاً من كتابة استفسارات في شريط البحث، يمكن للمستخدمين الآن تسجيل مقطع فيديو قصير وطرح السؤال بصوت عالٍ، وسيقوم الذكاء الاصطناعي من جوجل بتحليل الفيديو وتقديم نتائج البحث ذات الصلة، وتبرز هذه الميزة توجه جوجل نحو طرق أكثر ديناميكية للتفاعل مع الإنترنت، خاصة في المهام الشائعة مثل البحث.
وإلى جانب البحث عن طريق الفيديو، قدمت جوجل تحديثات أخرى، فقد قامت بتحسين نتائج التسوق الخاصة بها لتشمل معلومات أكثر تفصيلًا مثل المراجعات والأسعار من مختلف البائعين، وأطلقت جوجل أداة تنافس تطبيق "شازام" من شركة آبل للتعرف على الموسيقى، حيث يمكن للمستخدمين التعرف على الأغاني أثناء تصفحهم للمواقع أو مشاهدة العروض دون الحاجة إلى الخروج من التطبيق، باستخدام ميزة "البحث الدائري" على أجهزة أندرويد.
كذلك تأتي هذه الميزات الجديدة في وقت تواجه فيه جوجل تحديات متزايدة في سوق البحث، حيث تستحوذ على أكثر من 90 بالمئة من حصة السوق العالمية، وتظهر هذه التحديثات تركيز جوجل على الابتكار والبقاء في الصدارة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وأدوات أخرى لتحسين تجربة المستخدم عبر مختلف المنصات.
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