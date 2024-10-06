قوات الاحتلال تقتحم حي رأس العامود في سلوان

قوات الاحتلال تقتحم حي رأس العامود في سلوان
التاريخ
10/6/2024 3:09:28 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس العامود بعدة آليات عسكرية، وانتشرت في شوارع الحي، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.
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