كهرباء القدس تعد نشرة لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء لدى مشتركيها

MENAFN - Palestine News ) القدس /PNN/ أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن إصدار نشرتها الجديدة التي تهدف إلى توعية مشتركيها حول كيفية تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء من خلال اتباع عادات يومية أكثر فعالية في استخدام الأجهزة الكهربائية.

وأكدت الشركة في بيانها أن هذه الإرشادات التوعوية تأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم مشتركيها في منطقة الامتياز، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية الشهرية. وتضمنت النشرة مجموعة من النصائح العملية التي يمكن تطبيقها في الحياة اليومية لتحقيق التوفير الأمثل في استهلاك الطاقة.

يمكن للمشتركين الحصول على النشرة الكاملة عبر الرابط المرفق في المنشور،

للاستفادة من جميع الإرشادات التي تقدمها الشركة لضمان الاستهلاك الأمثل وتقليل الفاتورة الكهربائية.