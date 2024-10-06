مجزرة جديدة.. 18 شهيدا في قصف الاحتلال لمسجد يؤوي نازحين بدير البلح

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- استشهد 18 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأحد، في مجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مسجدا يؤوي نازحين قرب شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد 18 مواطنا وإصابة العشرات بجروح.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من جثث الأطفال وصلت المستشفى مقطوعة الرأس، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات الخطيرة.

ولفتت إلى أن الطواقم الطبية تفاضل بين الإصابات في محاولة لإنقاذ عدد أكبر من المصابين الذين معظم

جروحهم خطيرة، خاصة في وقت يعاني فيه المستشفى

من نقص حاد في المستلزمات الطبية وعدم وجود أدوية كافية لمعالجة الإصابات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,825 مواطنا، وإصابة 96,910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.