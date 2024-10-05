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دوري (روشن) السعودي: (الهلال) يفوز على (الأهلي) (2 - 1)

10/5/2024 11:48:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 5 - 10 (كونا) -- فاز فريق (الهلال) اليوم السبت على مضيفه (الأهلي) بنتيجة (2 - 1) في قمة منافسات الجولة السادسة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وافتتح (الأهلي) أهداف اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بجدة عن طريق لاعبه غابري فيغا في الدقيقة ال12.
وأدرك (الهلال) التعادل برأسية مهاجمه ألكسندر ميتروفيتش وذلك في الدقيقة ال56 الذي عزز من تقدم الفريق بهدف ثاني له وللفريق بضربة جزاء سجلها في الدقيقة ال78.
وبهذه النتيجة ينفرد (الهلال) بصدارة الدوري برصيد 18 نقطة في حين يحل (الأهلي) عاشرا برصيد سبع نقاط في سلم الترتيب. (النهاية)

ف ن / م م ج




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