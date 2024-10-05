دوري (روشن) السعودي: (الهلال) يفوز على (الأهلي) (2 - 1)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 5 - 10 (كونا) -- فاز فريق (الهلال) اليوم السبت على مضيفه (الأهلي) بنتيجة (2 - 1) في قمة منافسات الجولة السادسة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وافتتح (الأهلي) أهداف اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بجدة عن طريق لاعبه غابري فيغا في الدقيقة ال12.
وأدرك (الهلال) التعادل برأسية مهاجمه ألكسندر ميتروفيتش وذلك في الدقيقة ال56 الذي عزز من تقدم الفريق بهدف ثاني له وللفريق بضربة جزاء سجلها في الدقيقة ال78.
وبهذه النتيجة ينفرد (الهلال) بصدارة الدوري
برصيد 18 نقطة في حين يحل (الأهلي) عاشرا برصيد سبع نقاط في سلم الترتيب. (النهاية)
ف ن / م م ج
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