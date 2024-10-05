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(التعليم العالي): ملتزمون بقرار مجلس الوزراء بشأن مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة دون زيادة أو نقصان

10/5/2024 11:48:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 10 (كونا) -- أكدت وزارة التعليم العالي الكويتية مساء اليوم السبت التزامها بقرار مجلس الوزراء رقم 1266 الصادر في اجتماعه رقم 48 - 3 لسنة 2022 بشأن تكليف وزارة التعليم العالي التنسيق مع وزارة المالية لزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50 في المئة من دون أي زيادة أو نقصان.
وقالت (التعليم العالي) في تدوينة عبر حسابها في منصة (إكس) إنه "بعد مراجعة ما تم صرفه لوحظ وجود بعض القيم التي تم إقرارها لا تتطابق مع نسبة الـ50 في المئة الواردة بقرار مجلس الوزراء وذلك بناء على ماورد من ملاحظة جهاز المراقبين الماليين وعليه تم تعديل تلك المخصصات وفق القرار الصادر بتحديد المبالغ المخصصة للطلبة في دول الابتعاث بحيث يكون صرف المبالغ متوافق بشكل دقيق بالمبالغ المحددة بالقرار الوزاري".
وأكدت (التعليم العالي) حرصها الدائم على مصلحة الطلبة والطالبات المبتعثين وأنها لن تألو جهدا في سبيل متابعة شؤونهم في الخارج لحين حصولهم على مؤهلاتهم التعليمية التي يسعون لها والتي ستؤهلهم للانخراط في سوق العمل والمساهمة في نهضة وطنهم الغالي الكويت. (النهاية)

خ م ج / م ص ع


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