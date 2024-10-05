البطالة.. ملف تائه كيف نعثر عليه؟

MENAFN - Alghad Newspaper) عبد الرحمن الخوالدة

عمان- حضر ملف البطالة، على مدار العقد الأخير، بقوة، على طاولة المسؤولين الحكومين والاقتصاديين والباحثين، وكذلك في قائمة هموم الأردنيين الذين عانوا من الارتفاع المستمر لمعدلات البطالة عاما تلو آخر، إلا أن هذا الملف بقي يرواح مكانه من دون حلول حقيقية للحد من تعاظم مشكلته.

ولم تفلح الحكومات المتعاقبة في مواجهة هذه المشكلة التي باتت مصدر قلق اقتصادي واجتماعي ينذر بمخاطر كبيرة، إذ اتسم تعامل هذه الحكومات مع أزمة البطالة باستخدام أدوات تقليدية كتنظيم أيام للتشغيل بالتعاون مع بعض المؤسسات أحيانا، أو ممارسة الضغط على القطاع الخاص لاستيعاب المزيد من العمالة في أحيان أخرى.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الحكومة الجديدة مطالبة بالتفكير خارج الصندوق وإيجاد حلول خلاقة لمشكلة البطالة، تبدأ بمعالجة "المرض الحقيقي للأقتصاد الأردني" الذي تعد البطالة أحد أعراضه البارزة، وهو ضعف معدلات النمو الاقتصادي التي ما تزال تتراوح منذ سنوات طويلة ما بين 1.9 - 2.5 % فقط، وهي معدلات متواضعة أمام توفير فرص العمل.









ويضاف إلى ذلك أهمية اتخاذ خطوات جريئة في إدارة الملف المالي والنقدي في الأردن بخفض الحمل الضريبي العالي، لا سيما ضريبة المبيعات التي كان لارتفاعها أثر سلبي في تراجع حجم النشاط الاستهلاكي الداخلي، علاوة على خفض كلف مدخلات الإنتاج المرتفعة للغاية، خاصة كلفة المشتقات النفطية، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي لخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الناشئة.

وشدد الخبراء على ضرورة بناء الحكومة على رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت أهدافا طموحة لمعالجة مشكلة البطالة، ومنها استحداث 100 ألف فرصة عمل سنويا، والنهوض بمعدلات النمو الاقتصادي إلى حوالي 5 %، إذ تعد هذه الأهداف قابلة للتحقيق إذا توفرت الظروف الملائمة.

وسجلت معدلات البطالة خلال العقد الأخير 2023-2013 ارتفاعا بنحو 10.4 %، وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغ معدل البطالة خلال العام 2013 ما نسبته 11 %، وفي نهاية العام الماضي وصل إلى نحو 21.4 %.

وفي ما يتعلق بمعدلات البطالة للعام الحالي، أظهر التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة الخاص بالبطالة، ثبات معدل البطالة للربع الثاني تواليا العام الحالي ليستقر عند 21.4 %، وبمقارنة الربع الثاني من العام الحالي مع العام الماضي، أظهر التقرير انخفاض معدل البطالة بما مقداره 0.9 %.

وكان معدل البطالة في الربع الثاني من العام 2021 بلغ ما نسبته 24.8 %، وهو أعلى معدل للبطالة في تاريخ المملكة قبل أن ينخفض خلال العام الماضي إلى 21.4 %، مقارنة مع 22.9 % في نهاية العام الذي سبقه، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.

ويرى أمين عام وزارة العمل السابقة حمادة أبو نجمة، أن الحكومة الجديدة بحاجة في تعاملها مع مشكلة البطالة إلى تبني استراتيجيات شاملة ومستدامة لخفض معدلات البطالة، ومن الضروري أن تركز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لاستحداث وظائف جديدة، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بما يقود إلى تحسين مستوى النمو الاقتصادي الذي يعد شرطا أساسيا لحل مشكلة البطالة.

ويضاف إلى ذلك تطوير سياسات التدريب والتأهيل المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي لخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الناشئة.

وأكد أبو نجمة الذي يدير حاليا مركز حقوق العمال الأردني "بيت العمال"، في حديثه لـ"لغد"، أن الحكومة الجديدة مطالبة بالبناء على رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت أهدافا طموحة لمعالجة مشكلة البطالة، ومنها استحداث 100 ألف فرصة عمل سنويا، وهو هدف قابل للتحقيق إذا توفرت الظروف الملائمة. مشيرا إلى أن الحكومة السابقة لم تنجح في تحقيق تقدم كبير نحو تحقيق هذا الهدف بشكل مستدام.

وحذر أبو نجمة من أن مشكلة البطالة تشكل خطرا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا، حيث إن استمرار البطالة بمعدلات مرتفعة قد يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر، وتأجيج مشاعر الاستياء الاجتماعي، وارتفاع معدلات الجريمة، هذا على الصعيد الاجتماعي، أما على المستوى الاقتصادي، فقد تسهم البطالة في إضعاف النمو الاقتصادي وتقليل الإنتاجية. كما يمكن أن تؤدي إلى هجرة الكفاءات، حيث يبحث الشباب عن فرص أفضل في الخارج، مما يؤثر على قدرات الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، لـ"الغد"، أن معدلات البطالة محليا مرتفعة جدا منذ سنوات، وإن كانت قد استقرت على ارتفاع في العام الماضي والأشهر المنقضية من العام الحالي، معتبرا أن أستراتيجيات الحكومات المتعاقبة أخفقت في معالجة مشكلة البطالة.

وبين عوض أن حل مشكلة البطالة محليا والحد من تنامي مستوياتها يتطلب من الحكومة الجديدة التفكير خارج الصندوق والقطع مع السياسيات الاقتصادية التي طبقتها الحكومات الماضية، والتوجه نحو خيارات اقتصادية جديدة، ومنها التخلي عن السياسات التقشفية التي ضغطت بصورة واضحة على القطاع الخاص وحدت من قدرته على التوسع وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.

ويضاف إلى ذلك ضرورة اتخاذ خطوات جريئة في إدارة الملف المالي والنقدي في الأردن، تبدأ بخفض الحمل الضريبي العالي الذي "كبل" الاقتصاد الوطني في السنوات الماضية، لا سيما ضريبة المبيعات التي كان لها أثر سلبي في تراجع النشاط الاستهلاكي المحلي، إضافة إلى وجوب خفض كلف مدخلات الإنتاج المرتفعة للغاية، خاصة كلفة المشتقات النفطية، التي لا تتلاءم مع احتياجات القطاع الخاص الإنتاجية التي تعتمد في إنتاجها على هذه المشتقات.

ويضاف إلى ذلك ضرورة إعادة النظر بسياسات العمل من تحسين مستوى الأجور وتخفيض كلف رسوم الضمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص، إلى جانب أهمية إزالة القيود والعراقيل أمام استخدام الطاقة البديلة، لا سيما لدى القطاعات الإنتاجية.

وأوضح عوض أن تحقيق كل ما سبق من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى النمو الاقتصادي، والارتقاء بإمكانيات القطاع الخاص وتخفيض الكلف المختلفة لممارسة أعماله، مما سينعكس على توسع الاقتصاد المحلي وقطاعاته المختلفة، وبالتالي زيادة فرص العمل المستحدثة.

وأشار عوض إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت العديد من الأهداف الطموحة، ومنها خفض معدلات البطالة وتوفير مليون فرصة عمل على مدار عقد من الزمن، إلا أن تطبيق الحكومة الماضية للخطة الخاصة برؤية التحديث الاقتصادي لم يكن بالصورة المأمولة، معربا عن أمله أن تسرع الحكومة الجديدة خطط تنفيذ رؤية التحدث الاقتصادي على أرض الواقع.

إلى ذلك، اعتبر عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني قاسم الحموري، أن مشكلة البطالة المتفاقمة في الأردن هي "عرض لمرض ضعف النمو الاقتصادي"، حيث إن تواضع مستويات النمو الاقتصادي محليا واستمرارها دون تحسن منذ سنوات طويلة أثر بصورة واضحة على قدرة الاقتصاد الأردني على خلق وتيرة جيدة من فرص العمل.

وأوضح الحموري لـ"الغد"، أن كسر حدة معدلات البطالة المرتفعة في المملكة يتطلب أن يحقق الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة مقبلة معدل نمو يزيد على 5 %، لافتا إلى أن القائمين على رؤية التحديث الاقتصادي لديهم إدراك لذلك، حيث تم وضع نسبة النمو هذه هدفا رئيسيا في رؤية التحديث.

ويرى الحموري أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي لا يمكن أن تتحسن ما لم يتم استقطاب المزيد من الاستثمارات، خاصة الأجنبية، إضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والمحلي؛ حيث إن تحفيز الاستهلاك المحلي يتطلب تخفيض ضريبة المبيعات وغيرها من الرسوم والضرائب، خاصة المتعلقة بالمحروقات والتي شكلت "حجر عثرة "للاقتصاد الوطني في السنوات الماضية، مطالبا الحكومة الجديدة بضرورة إعادة النظر بالسياسات الضريبية السائدة محليا بما يخدم العملية الاقتصادية.

وأشار الحموري إلى أن الحكومة المتعاقبة لم تتعامل مع مشكلة البطالة بكفاءة وفعالية، حيث استخدمت حلولا تقليدية للحد منها كإطلاق أيام وظيفية أو الضغط على القطاع الخاص لزيادة نسب التشغيل لديها.

ونوه الحموري إلى أن مشكلة البطالة تنطوي على مخاطر اقتصادية واجتماعية جمة، وقد تقود في بعض الأحيان إلى تهديد الاستقرار والأمن المجتمعي، مما يستدعي من الحكومة التنبه لهذا الخطر.