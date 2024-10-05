Sunday, 06 October 2024 09:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


افتتاح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

10/5/2024 11:45:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) افتتحت أول من أمس، فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان "وهران الدولي" للفيلم العربي، بعد غياب دام ست سنوات، في فندق الميريديان بوهران، بحضور وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، صورية مولوجي. هذا المهرجان الذي يمتد حتى 10 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، يعد منصة مهمة لاستعراض إبداعات السينما العربية، حيث يشارك فيه أكثر من 60 عملا سينمائيا، ويبرز تنوع الإنتاج السينمائي في العالم العربي.
تتضمن المنافسة الرسمية للعام الحالي، 41 فيلما موزعين بين 11 فيلما روائيا طويلا، 10 أفلام وثائقية طويلة، 8 أفلام وثائقية قصيرة، و12 فيلما روائيا قصيرا. وستكون هذه الأعمال محل تقييم لجان تحكيم يترأسها الفنان التونسي سامي بوعجيلة، المخرج العراقي عباس فاضل، كما تم تكوين لجنة خاصة بجائزة النقاد تضم ثلاثة أعضاء متخصصين.
وفي تصريح خاص، أكد محافظ المهرجان، عبد القادر جريو، أهمية عودة المهرجان بعد سنوات من الغياب، قائلاً: "إن استئناف المهرجان بعد هذا الانقطاع يعد خطوة مهمة لإعادة الروح إلى السينما العربية في الجزائر، ومنصة لتعزيز الحوار الفني بين المبدعين والمشاهدين". وأضاف أن المهرجان يسعى لدعم الإنتاج السينمائي العربي وإبراز قضايا المنطقة عبر الفن.
واستمرارا لتسليط الضوء على القضايا العربية المعاصرة، خصص المهرجان العام الحالي، برنامجا خاصا تحت عنوان "المسافة صفر... من غزة إلى وهران"، لتقديم إبداعات سينمائية لـ22 مخرجًا فلسطينيا من قطاع غزة. ويأتي هذا إلى جانب تكريم خاص للسينما العراقية من خلال عرض خمسة أفلام عراقية ضمن برنامج "نظرة على السينما العراقية"، مما يعكس اهتمام المهرجان بالتنوع السينمائي العربي وإبراز أصوات متعددة من المنطقة.
تكريمات المهرجان كانت لحظات مميزة في حفل الافتتاح، حيث تم الاحتفاء بالمخرج الجزائري المخضرم محمد لخضر حمينة، الذي يعتبر العربي الوحيد الذي نال جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه التاريخي "وقائع سنوات الجمر". كما تم تكريم النجم المصري الكبير محمود حميدة، إضافة إلى تكريم المخرج الفرنسي من أصل يوناني كوستا غافراس وزوجته منتجة الأفلام ميشيل راي غافراس، واللذان قدما أعمالا متميزة تتناول القضية الفلسطينية، مثل فيلم "حنا ك" الذي يعتبر أحد أجرأ الأفلام العالمية التي تتناول هذا الموضوع.
كما تميز المهرجان ببرنامج ثقافي غني شمل عروضًا لأفلام وثائقية بعنوان "وثائقيات وهران"، وعروضًا خاصة على "السجادة الحمراء"، إضافة إلى "كلاسيكيات وهران" التي استعرضت أفلامًا أثرت في تاريخ السينما العربية. وسيشهد المهرجان تنظيم ورشات في مجالات التمثيل والتقطيع التقني، إلى جانب ماستر كلاس قاده المخرج الجزائري رشيد بوشارب والناقد اللبناني إبراهيم العريس، مما أتاح للمشاركين فرصة التعلم والتفاعل مع كبار المحترفين في هذا المجال.
هذا المهرجان الذي يحتفل بالسينما العربية ويجمع بين الإبداع والحوار الثقافي، يشكل مناسبة لاستعادة وهج السينما في الجزائر والمنطقة العربية ككل، وهو دليل على استمرار أهمية الفن السابع كجسر للتواصل والتفاهم بين الشعوب.

MENAFN05102024000072011014ID1108749898

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث