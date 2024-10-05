عشرات الشهداء والمصابين بقصف الاحتلال مسجدا يؤوي نازحين في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد وأصيب عشرات
الفلسطينيين، فجر اليوم الأحد، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مسجداً يؤوي نازحين في
مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.
وفي التفاصيل، استشهد
18 فلسطينيا على الأقل، وأصيب نحو 30 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مسجدًا
مقابل مستشفى
شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع.
وتسبب القصف بانهيار
أجزاء من سقف المسجد على رؤوس المئات الذين كانوا يؤوون إليه، ممن اضطروا للنزوح
في مخيم قريب من المسجد، ما رفع حصيلة الضحايا بشكل كبير.
وتواصل فرق الإنقاذ
والدفاع المدني عمليات البحث عن ضحايا أو ناجين، حيث اضطرت فرق الإسعاف للعمل بشكل
يدوي للوصول للضحايا أسفل أنقاض المسجد.
وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي
أنه استهدف "مجمع قيادة وسيطرة" في المسجد كان يستخدمه "نشطاء"
من حماس، وهو المبرر ذاته الذي قدمه لاستهداف مدرسة تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة.
وكثف جيش الاحتلال
الإسرائيلي من عمليات القصف على وسط قطاع غزة، حيث أصدر السبت، أوامر إخلاء لمناطق
واسعة من شمال مخيمي البريج والنصيرات.
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