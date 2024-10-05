Sunday, 06 October 2024 09:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عشرات الشهداء والمصابين بقصف الاحتلال مسجدا يؤوي نازحين في غزة

10/5/2024 11:44:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم الأحد، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مسجداً يؤوي نازحين في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.
وفي التفاصيل، استشهد 18 فلسطينيا على الأقل، وأصيب نحو 30 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مسجدًا مقابل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وتسبب القصف بانهيار أجزاء من سقف المسجد على رؤوس المئات الذين كانوا يؤوون إليه، ممن اضطروا للنزوح في مخيم قريب من المسجد، ما رفع حصيلة الضحايا بشكل كبير.

وتواصل فرق الإنقاذ والدفاع المدني عمليات البحث عن ضحايا أو ناجين، حيث اضطرت فرق الإسعاف للعمل بشكل يدوي للوصول للضحايا أسفل أنقاض المسجد.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف "مجمع قيادة وسيطرة" في المسجد كان يستخدمه "نشطاء" من حماس، وهو المبرر ذاته الذي قدمه لاستهداف مدرسة تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات القصف على وسط قطاع غزة، حيث أصدر السبت، أوامر إخلاء لمناطق واسعة من شمال مخيمي البريج والنصيرات.

MENAFN05102024000072011014ID1108749866

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث