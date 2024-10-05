Sunday, 06 October 2024 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عهد سلمان قوة استثنائية قلبت موازين العالم

10/5/2024 11:37:03 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم تشهد المملكة عاما تلو عام عهدا زاخرا بالتقدم والريادة، وعصرا زاخرا بالإصلاح والتطوير على مختلف الأصعدة، إذ تبوأت المملكة صدارة العالم في الكثير من المؤشرات العالمية، في وقت يرسم فيه الملك سلمان خارطة طريق مستقبل المملكة، ويشرف شخصيا على تنفيذ رؤية 2030، وإطلاق العنان لقدرات وتميز وإبداعات أبناء الوطن، وتبوئهم مناصب عليا، إيمانا بحاجة المملكة إلى دماء شابة جديدة تستكمل مسيرة وطن الخير والنماء تحت ظل القيادة الحكيمة، لتحقيق مزيد من التقدم والريادة، وتعزيز حاضر ملهم لمستقبل جميل.
الذكرى العاشرة
تحتفل المملكة العربية السعودية بمناسبة غالية على الوطن، ممثلة في الذكرى العاشرة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم، بينما يواصل الملك سلمان سعيه جاهدا، بكل قوة وعزم وحزم، لتحقيق مزيد من الرفاهية والازدهار للمواطنين من خلال قيادته حملة تنموية هائلة، منفردا بلقب قائد التغيير وباني الأمة بقيادته الاستثنائية، حيث تشهد المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان إنجازات تهطل بكل مكان في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والصناعة والكهرباء والماء والزراعة وغيرها، التي تمثل إنجازات شاملة، تساعد على بناء البلاد وتطويرها، مما جعلها ضمن مصاف الدول المتقدمة في العالم.
مسيرة تنموية
أخذ الملك سلمان على عاتقه منذ توليه الحكم في المملكة مهمة إكمال المسيرة التنموية بخطى متسارعة وواثقة نحو تحقيق المزيد من النماء والازدهار عبر رؤية المملكة، واضعا مصلحة شعبه وتقديم الرعاية له وتوفير سبل رفاهيته في صدارة أولوياته، مع مبادلة المواطنين حبهم وولائهم، وهم يحتشدون وراء قيادتهم.
ويستذكر السعوديون التطور والازدهار الذي يسود البلاد في جميع مناحي الحياة، والخطوات الكبيرة التي حققتها المملكة، لتصبح معها رائدة عالميا، وتلعب دورا محوريا ومؤثرا بشكل كبير في الكثير من المجالات. وتمثل البيعة صمام أمان للسعوديين لاستمرار عجلة التقدم بالمملكة، التي ينظر إليها السعوديون بأنها أعظم قصة نجاح في القرن الـ21 نظير علاقة الولاء والانتماء بين الشعب والقيادة، واعتبار المواطن هو المحرك الرئيسي للتنمية.
مراكز عالمية
حققت المملكة المركز الـ16 عالميا من بين الدول الأكثر تنافسية في العام الحالي 2024، والمراتب الأولى في 24 مؤشرا، ممثلة في: تحقيق المركز الأول عالميا في مؤشرات الأمن السيبراني، والتماسك الاجتماعي، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل 1000 من السكان، ونمو التوظيف، وسوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المركز الثاني عالميا في مؤشرات التحول الرقمي بالشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير التقنية وتطبيقها، وتوافر تمويل التطور التقني، وتحقيق المركز الثالث عالميا في مؤشرات التبادل التجاري، وتشريعات البطالة، وقدرة الاقتصاد على الصعود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.
مبادرات مكتملة
تستمر عجلة التقدم في جميع المجالات بالمملكة، حيث أشار التقرير السنوي لرؤية 2030 إلى أن 87 % من المبادرات، البالغ عددها 1064 مبادرة، لعام 2030 مكتملة، أو تسير على المسار الصحيح، وزادت نسبة تملك المواطنين مساكنهم إلى 63 %، وتحقيق المملكة زيادة في معدل متوسط الأعمار إلى 78 عاما، مع العمل على الوصول إلى 80 عاما قبل نهاية 2030، وانخفاض البطالة بين السعوديين لأرقام قياسية، وارتفاع إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي إلى 68% في العام الماضي، وارتفاع حجم الأصول لتصل إلى تريليون دولار أمريكي العام الماضي، وارتفاع طلاب التعليم المدرسي خلال السنتين الماضيتين إلى 5.3%، وارتفاع الزوار القادمين إلى المملكة في العام الماضي 65%، وبلغ إنفاق القادمين إلى المملكة 40.6 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.
17 هدفا
تواصل المملكة العمل على تحقيق التنمية المستهدفة ذات الارتباط المباشر بحقوق الإنسان، وتتمثل أبرز أهداف التنمية المستدامة في: القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والطاقة النظيفة بالأسعار المعقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، ومدن وجامعات محلية مستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
60 حدثا
وفي حين تمضي نحو النهضة التنموية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة، شهدت المملكة أكثر من 60 حدثا قلبت معها موازين التوقعات، التي كفلت تحقيق سبل الحياة الكريمة، واستمرار تقدم المملكة، وتتمثل أبرز الأحداث في: ترسيخ المملكة مكانتها الإقليمية والدولية، وحضورها كرقم صعب طوال العام في الزيارات والمشاركة في المؤتمرات الدولية، ونجاح المملكة في تفعيل الدور الإستراتيجي لدول الخليج إقليميا وعالميا، والحفاظ على دعمها الريادي لوحدة الصف العربي وتضامنه وتكاتفه، وتحقيق إنجاز علمي ممثلا في إرسال رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وتحويل السعودية إلى الفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية، وتقديم أنموذج رائد في سد الفجوة الرقمية، وتجاوز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 30%، والريادة في حماية البيئة، وتأسيس منظمة عالمية للمياه، والتقدم في المؤشرات التعليمية والبحث والابتكار، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والإستراتيجية الجديدة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والإعلان عن المخطط العام لمطاري الملك سلمان الدولي ومطار أبها الدولي الجديد، وإطلاق سلسلة شركات جديدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق مشاريع عديدة في العلا والبحر الأحمر ونيوم والدرعية، واعتماد ((سير)) أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية. كما حصد طلاب المملكة أكثر من 30 جائزة على المستوى العالمي، وسجلت المملكة حضورا عالميا ومشاركات في أعلى المحافل بمجالات الفن والسينما والموسيقى، واستضافة تصوير أفلام عالمية، والفوز بجوائز عديدة، والتقدم 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي، وإطلاق مشاريع ضخمة تعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة استثمارية عالمية رائدة، بالإضافة إلى نجاح المملكة في الفوز باستضافة معرض إكسبو 2030، وتحسين السوق المالي بالمملكة، وتصنيف المملكة كونها البلد الأسرع نموا اقتصاديا، وإحرازها تقدما في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وفوز المملكة باستضافة كأس أمم آسيا 2027 وكأس العالم 2034، وغيرها.
- عهد سلمان إنجازات تهطل بكل مكان
- قصة نجاح وريادة تنموية للمملكة
- الملك سلمان يرسم خارطة طريق مستقبل المملكة
- السعوديون يحتفون بذكرى البيعة العاشرة
- عجلة تقدم المملكة تتزايد تطويريا
- المملكة رائدة عالميا وقائدة التغيير
- المركز الـ16 عالميا بين الدول الأكثر تنافسية
- تحقيق المراتب الأولى في 24 مؤشرا عالميا
- %87 من مبادرات 2030 مكتملة
- 17 هدفا تحقق التنمية المستهدفة المرتبطة بحقوق الإنسان
- 60 حدثا سعوديا أثبتت كفاءة المملكة عالميا

MENAFN05102024000089011017ID1108749838

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث