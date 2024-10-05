كل هذا التناقض الذي يسكن العالم!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬حينها‭ ‬تقع‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ارتباك‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النموذج‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬فرضه‭ ‬عليها‭ ‬بالقوة‭! ‬بقوة‭ ‬الخرافات‭ ‬الصهيونية‭ ‬التي‭ ‬تؤسس‭ ‬لسيادة‭ ‬نخبة‭ ‬عالمية‭ ‬فيما‭ ‬بقية‭ ‬البشرية‭ ‬عبيد‭ ‬أو‭ ‬خراف‭ ‬يتم‭ ‬جرّها‭ ‬إلى‭ ‬المقصلة‭! ‬حينها‭ ‬وبين‭ ‬التطورات‭ ‬العلمية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬الهائلة،‭ ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬بين‭ ‬قوة‭ ‬فرض‭ ‬الأساطير‭ ‬والخرافات‭ ‬والخزعبلات‭ ‬باسم‭ ‬الدين‭ ‬والتوراة،‭ ‬والفوضى‭ ‬الأخلاقية‭ ‬وفوضى‭ ‬القيم،‭ ‬تشعر‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬ينهار‭ ‬حولها‭ ‬وداخلها،‭ ‬فهناك‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬وسطها‭ ‬ينساق‭ ‬أيضًا‭ ‬انسياقًا‭ ‬غريبًا‭ ‬لتلك‭ (‬الأنساق‭ ‬الفوضوية‭ ‬المتداخلة‭) ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬الانهيارات‭ ‬المتلاحقة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬سمة‭ ‬واضحة‭ ‬للمشهد‭ ‬العالمي‭ ‬منذ‭ ‬دخول‭ ‬الألفية‭ ‬الثالثة‭!‬

{ ‭ ‬حين‭ ‬يشهد‭ ‬العالم‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬المحتلة،‭ ‬وفي‭ ‬لبنان‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬المحتل‭ ‬والشعب‭ ‬الذي‭ ‬يقاوم‭ ‬الاحتلال،‭ ‬والمعتدي‭ ‬هو‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬المدجج‭ ‬بالخرافة‭ ‬التوراتية‭ ‬وبالعتاد‭ ‬المتطور‭ ‬عسكريا‭ ‬وتكنولوجيا،‭ ‬فيما‭ ‬العجز‭ ‬يحكم‭ ‬كل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬أممية‭ ‬وإنسانية‭ ‬وحقوقية‭ ‬وقانونية،‭ ‬فإن‭ ‬المشهد‭ ‬ينبئ‭ ‬عّما‭ ‬بداخله‭ ‬من‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬النفوذ‭ ‬والسيطرة‮»‬،‭ ‬وإن‭ ‬اختلفت‭ ‬المسميات‭ ‬والتبريرات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سطوة‭ ‬الصهيونية‭ ‬العالمية‭ ‬ونخبتها‭ ‬الشيطانية،‭ ‬وتنافس‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الثيوقراطي‮»‬‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬النفوذ‭ ‬بما‭ ‬يخص‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭!‬

{ ‭ ‬هو‭ ‬عالم‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬فيه‭ ‬مكان‭ ‬لشفافية‭ ‬الإعلام‭! ‬ولا‭ ‬مكان‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬الداخلة‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬الدولي‭ ‬المتصارع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي‭! ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحيحة‭ ‬شحيحة‭ ‬مع‭ ‬ازدياد‭ ‬الحرب‭ ‬المعلوماتية‭ ‬والحرب‭ ‬النفسية‭ ‬والفكرية‭ ‬على‭ ‬الشعوب،‭ ‬بينما‭ ‬الصوت‭ ‬الصادق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الساحات،‭ ‬هو‭ ‬صوت‭ ‬ضائع‭ ‬في‭ ‬غبار‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة،‭ ‬التي‭ ‬انقلب‭ ‬فيها‭ ‬الحق‭ ‬إلى‭ ‬باطل‭ ‬والباطل‭ ‬إلى‭ ‬حق‭! ‬مثلما‭ ‬أصبحت‭ ‬الخرافة‭ ‬رؤية‭ ‬واقعية‭! ‬فيما‭ ‬الواقع‭ ‬بمعطياته‭ ‬الحقيقية،‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬الأساطير‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ ‬الأقوى‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬بل‭ ‬والعالم‭ ‬كله‭!‬

{ ‭ ‬إنه‭ ‬العجز‭ ‬الدولي‭ ‬والعجز‭ ‬الذي‭ ‬يتسرّب‭ ‬عبر‭ ‬مراحل‭ ‬على‭ ‬النفوس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬فالشعوب‭ ‬هي‭ ‬الضحية‭ ‬الأكبر‭ ‬دائمًا‭ ‬وربما‭ ‬الوحيدة،‭ ‬والمآسي‭ ‬التي‭ ‬تتراكم‭ ‬فوق‭ ‬رؤوس‭ ‬الجميع‭ ‬لا‭ ‬حيلة‭ ‬لهم‭ ‬بها،‭ ‬لأن‭ ‬من‭ ‬يتخذّ‭ ‬القرار‭ ‬ليس‭ ‬هم‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الغرب،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬التسلط‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬عبر‭ ‬الحروب‭ ‬والأوبئة‭ ‬والتلاعب‭ ‬بالمناخ‭ ‬وتنافس‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬العلم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬لزيادة‭ ‬ثرواتها‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬البشرية،‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وعي‭ ‬عالمي‭ ‬متكاتف‮»‬،‭ ‬يدرك‭ ‬حجم‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬التلاعب‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مصير‭ ‬الإنسان‭ ‬والبشرية‭ ‬لصالح‭ ‬نخبة‭ ‬عالمية‭ ‬لا‭ ‬تضع‭ ‬اعتبارا‭ ‬لحياة‭ ‬الإنسان‭ ‬أو‭ ‬للحقوق‭ ‬أو‭ ‬للقيم‭ ‬أو‭ ‬للأخلاق‭ ‬أو‭ ‬للمنظور‭ ‬الإلهي‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬حياة‭ ‬الإنسان،‭ ‬فكل‭ ‬ذلك‭ ‬تدوس‭ ‬عليه‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬لتنمية‭ ‬النفوذ‭ ‬والسيطرة‭ ‬والثراء‭ ‬الخيالي،‭ ‬ومن‭ ‬أجله‭ ‬كرست‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬المتناقضات‭ ‬الأزلية‭ ‬أو‭ ‬بين‭ ‬العلم‭ ‬والخرافة‭ ‬لتحكم‭ ‬العالم‭ ‬بهما،‭ ‬حيث‭ ‬الأسياد‭ ‬والنخبة‭ ‬الشيطانية‭ ‬والبقية‭ ‬أغيار‭ ‬عبيد‭ ‬لخدمة‭ ‬هؤلاء‭! ‬وما‭ ‬يدور‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‭ ‬العربية‭ ‬غير‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭!‬