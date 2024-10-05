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حديث السفير الكويتي عن البحرين

10/5/2024 8:10:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬لقاء‭ ‬إعلامي‭.. ‬حينما‭ ‬سُئل‭ ‬الشيخ‭ ‬عزام‭ ‬الصباح‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعمل‭ ‬سفيرا‭ ‬للكويت‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬عن‭ ‬أوجه‭ ‬التشابه‭ ‬والقاسم‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واليابان،‭ ‬أجاب‭ ‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬كلاهما‭ ‬جزيرة،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬افتقاد‭ ‬البحرين‭ ‬واليابان‭ ‬إلى‭ ‬الموارد‭ ‬والثروات‭ ‬الطبيعية‭ ‬الضخمة‭ ‬كالنفط‭ ‬والغاز،‭ ‬لكنهما‭ ‬ركزا‭ ‬على‭ ‬التعليم‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬البشري،‭ ‬وخلق‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والوظائف،‭ ‬وتحقيق‭ ‬مبدأ‭ ‬العدالة‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭.. ‬ونرى‭ ‬اليوم‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬تحققه‭ ‬البحرين‭ ‬واليابان‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬والأصعدة‭.‬

أما‭ ‬عن‭ ‬أوجه‭ ‬الاختلاف‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬واليابان،‭ ‬فقال‭ ‬السفير‭ ‬عزام‭ ‬الصباح‭: ‬إن‭ ‬البحرين‭ ‬تفيض‭ ‬بالمشاعر‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وقد‭ ‬غمرونا‭ ‬باللطف‭ ‬والمودة،‭ ‬خاصة‭ ‬وأننا‭ ‬أسرة‭ ‬آل‭ ‬صباح‭ ‬وأسرة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أبناء‭ ‬عمومة،‭ ‬وتربطنا‭ ‬أواصر‭ ‬القربى‭ ‬وصلة‭ ‬الرحم‭ ‬والترابط‭.. ‬وفي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كانوا‭ ‬يعاملونني‭ ‬كفرد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬كسفير‭ ‬كويتي‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬خليجي‭ ‬شقيق،‭ ‬فكانت‭ ‬قلوبهم‭ ‬قبل‭ ‬أبوابهم‭ ‬مفتوحة‭ ‬لي،‭ ‬وللشعب‭ ‬الكويتي‭ ‬كذلك‭.‬

تذكرت‭ ‬حديث‭ ‬السفير‭ ‬الكويتي‭.. ‬ونحن‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬أمن‭ ‬وأمان،‭ ‬واستقرار‭ ‬وازدهار،‭ ‬وجهود‭ ‬متواصلة‭ ‬ومستمرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬حاضرا‭ ‬ومستقبلا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬استثنائية‭ ‬متصاعدة‭.‬

تذكرت‭ ‬ذلك‭ ‬الحديث‭.. ‬وأنا‭ ‬أتابع‭ ‬مضامين‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وتأكيد‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬أبناءنا‭ ‬وبناتنا‭ ‬الطلبة‭ ‬هم‭ ‬نتاج‭ ‬لجودة‭ ‬التعليم‭ ‬النظامي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.. ‬وأن‭ ‬ثروة‭ ‬العقول‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬بلادنا،‭ ‬هي‭ ‬جوهر‭ ‬ثرائها‭ ‬الحضاري‭ ‬وأساس‭ ‬ريادتها‭ ‬وازدهارها،‭ ‬ومنبع‭ ‬لرقي‭ ‬مجتمعها‭ ‬المحب‭ ‬والملتزم‭ ‬بالتعايش‭ ‬الإنساني‭ ‬المتحضر‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬أطيافه‭ ‬وأديانه،‭ ‬وأن‭ ‬البحرين‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬والتطلعات‭ ‬لمستقبل‭ ‬أفضل،‭ ‬وأننا‭ ‬بنور‭ ‬العلم‭ ‬نحارب‭ ‬كل‭ ‬فكر‭ ‬متطرف‭ ‬معاد‭ ‬للسلام،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تؤكده‭ ‬مواقف‭ ‬البحرين‭ ‬الثابتة،‭ ‬والداعية‭ ‬للسلام‭ ‬العادل،‭ ‬واحترام‭ ‬علاقات‭ ‬حسن‭ ‬الجوار‭.‬

تذكرت‭ ‬حديث‭ ‬السفير‭ ‬الكويتي‭.. ‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬وطنية‭ ‬جامعة،‭ ‬ونسيج‭ ‬مجتمعي‭ ‬متماسك،‭ ‬الذي‭ ‬يلتف‭ ‬دوماً‭ ‬حول‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬وقيادته،‭ ‬يمثل‭ ‬سياجاً‭ ‬منيعاً‭ ‬لحماية‭ ‬الوطن،‭ ‬ومرتكزاً‭ ‬لمواجهة‭ ‬كافة‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقف‭ ‬والظروف،‭ ‬ومعربا‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بأن‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬بثوابت‭ ‬المجتمع‭ ‬الأصيلة‭ ‬وانتمائهم‭ ‬الوطني‭ ‬الراسخ،‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بمسؤوليتهم‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬مكتسبات‭ ‬الوطن‭ ‬ومنجزاته‭ ‬ووحدته‭ ‬وسلامة‭ ‬وأمن‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭.‬

تذكرت‭ ‬حديث‭ ‬السفير‭ ‬الكويتي‭..
‬وقد‭ ‬التقى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬ضمت‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬ومؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الحكمة‭ ‬الوطنية،‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬دعائم‭ ‬منظومة‭ ‬السلم‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬التحلي‭ ‬به،‭ ‬ورفض‭ ‬أي‭ ‬محاولات‭ ‬للخروج‭ ‬على‭ ‬ثوابتنا‭ ‬الوطنية،‭ ‬وأن‭ ‬المظاهر‭ ‬المخالفة‭ ‬للقانون،‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بمنطق‭ ‬الدولة،‭ ‬الحافظة‭ ‬للحقوق‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬القانون،‭ ‬والعمل‭ ‬بمفهوم‭ ‬الاحتواء‭ ‬المجتمعي‭.‬

اللهم‭ ‬احفظ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بنعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار‭.. ‬والتعليم‭ ‬والتنمية‭ ‬الشاملة‭.‬

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