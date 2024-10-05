تشارك فيه 400 جهة عارضة من 45 دولة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تعزز التجارة والسياحة.. ومبيعاتنا تتجاوز ملايين الريالات







الرياض

قال طلال بن عبد العزيز الشميسي، الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي، أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، أصبح منصة أعمال دولية رائدة مع مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة يمثلون 45 دولة، في نسخة هذا العام، مما يعزز من حضور المعرض على المستوى العالمي، ويسهم في جذب المستثمرين والزوار من مختلف دول العالم.

وأشار الشميسي إلى أنه تم توسيع مساحة المعرض لتصبح 160 ألف متر مربع ما يمثل ثلاثة أضعاف مساحته في السنوات السابقة نتيجة الإقبال الكبير من الشركات والزوار، مضيفا أن معرض الصقور والصيد السعودي أصبح وجهة اقتصادية متميزة، توفر فرصًا تجارية فريدة للشركات المحلية والدولية، ما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة للأعمال والاستثمار".

وأوضح الشميسي أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يمثل فرصة فريدة لدعم التجارة والتواصل بين أصحاب الأعمال، وتابع "المعرض ليس مجرد حدث تجاري، بل أصبح يمثل منصة للتواصل وبناء شراكات جديدة، ودعم المشاريع المبتكرة التي تعزز قطاع الصقور والصيد وتحافظ على التراث السعودي الغني".

وأشار الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي إلى أن المعرض يهدف لتعزيز السياحة المحلية والدولية، حيث يجذب الزوار والمهتمين من مختلف أنحاء العالم، داعيًا كافة الجهات المعنية والمستثمرين إلى المشاركة في هذا الحدث الفريد، مضيفًا أن المعرض يقدم فرصًا اقتصادية كبيرة من خلال عرض أحدث المنتجات والتقنيات في عالم الصقور والصيد.

واختتم الشميسي حديثه مؤكدا "إن النجاح المالي الذي حققه المعرض في الأعوام السابقة، وتحقيق مبيعات تجاوزت الملايين من الريالات السعودية، يعزز من التوقعات بتحقيق أرقام قياسية جديدة هذا العام مع زيادة عدد الشركات العارضة والتوسع في المساحة المخصصة للمعرض".

يذكر أن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، انطلقت الخميس 3 أكتوبر وتستمر على مدى 10 أيام في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة أكثر من 400 عارض، من 45 دولة، حيث يتضمن فعاليات متنوعة وورش عمل تدعم تربية الصقور والصقارة، ويحتضن المنصة الأولى من نوعها لبيع الأسلحة في المملكة، وتعرض فيه شركات سعودية أسلحة وذخائر، تمثل أكثر من 55 علامة تجارية عالمية، إلى جانب إصدارات خاصة ونادرة لهواة الصيد، كما يوفر تجربة الرماية الحقيقية والافتراضية بالسلاح.

ويشمل المعرض الذي يقام على مساحة إجمالية تصل الى 160 ألف متر مربع، منطقة للطهي البري، ومتحف شلايل الرقمي، ومعرضاً للصور الفوتوغرافية، وآخر للفن التشكيلي الحي، ومنطقة للفنون والحرف اليدوية والنحت، إضافة إلى منطقة للمأكولات، وتجربة سيارات الدفع الرباعي، وعروض الفروسية، والدرون، ويستقبل المعرض زواره يوميًا من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 11 مساءً، متيحًا الدخول لجميع أجنحته بشكل مجاني.

























