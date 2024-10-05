بهدف مد جسور التبادل الفني مع بلغارياالفنان راشد آل خليفة يقيم معرضه الأول في صوفيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬إقامة‭ ‬المعرض‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬كريدو‭ ‬بونوم‮»‬‭. ‬ويعتبر‭ ‬فرصة‭ ‬واعدة‭ ‬لبناء‭ ‬روابط‭ ‬فنية‭ ‬وثقافية‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬بلغاريا‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بتاريخ‭ ‬ثقافي‭ ‬وفنون‭ ‬جميلة‭ ‬عريقة‭. ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التبادل‭ ‬الفني‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرص‭ ‬للفنانين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬لإقامة‭ ‬معارض‭ ‬وورش‭ ‬فنية‭ ‬مشتركة‭.‬

ويتضمن‭ ‬المعرض،‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬12‭ ‬عملاً‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬أنتجها‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬من‭ ‬2018‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬الطيف‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تقدم‭ ‬منظورًا‭ ‬معاصرًا‭ ‬حول‭ ‬قواعد‭ ‬التكرار‭ ‬للفن‭ ‬الإسلامي،‭ ‬حيث‭ ‬تدمج‭ ‬بسلاسة‭ ‬المبادئ‭ ‬الجمالية‭ ‬التقليدية‭ ‬مع‭ ‬العمارة‭ ‬العربية‭ ‬الحديثة،‭ ‬ومجموعة‭ ‬‮«‬موجات‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تحتفي‭ ‬بتاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬البحري،‭ ‬متشابكةً‭ ‬مع‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬للجزيرة‭ ‬عبر‭ ‬تكرار‭ ‬إيقاعي‭ ‬يعكس‭ ‬العمق‭ ‬الثقافي‭ ‬للمنطقة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ورود‭ ‬باجاتيل‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬تأملات‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬الوردة‭ ‬ككيان‭ ‬طبيعي‭ ‬ومجازٍ‭.‬

وأعرب‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بافتتاح‭ ‬معرضه‭ ‬الفردي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صوفيا‭ ‬ومشاركة‭ ‬رحلته‭ ‬الفنية‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬بلغاريا،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يسرني‭ ‬أن‭ ‬أقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أعمالي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صوفيا‭ ‬الجميلة،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬احتفالًا‭ ‬بالتقاليد‭ ‬والثقافة‭ ‬والطبيعة‭ ‬الدائمة‭ ‬التطور‭ ‬للفنون‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال،‭ ‬أهدف‭ ‬إلى‭ ‬ربط‭ ‬إرث‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬بمنظور‭ ‬معاصر،‭ ‬ودعوة‭ ‬المشاهدين‭ ‬الى‭ ‬الانغماس‭ ‬في‭ ‬سيمفونية‭ ‬التقاليد‭ ‬والحداثة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تعليقها‭ ‬على‭ ‬المعرض،‭ ‬قالت‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬كريدو‭ ‬بونوم‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬فيه‭ ‬المعرض،‭ ‬فيسيلا‭ ‬نوزهاروفا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تطورت‭ ‬رحلة‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الفنية‭ ‬عبر‭ ‬مراحل‭ ‬مختلفة،‭ ‬من‭ ‬الرسم‭ ‬التصويري‭ ‬العاطفي‭ ‬العميق‭ ‬إلى‭ ‬المؤلفات‭ ‬التجريدية،‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬المنحوتات‭ ‬الخارجية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق،‭ ‬حيث‭ ‬يجرب‭ ‬بجرأة‭ ‬المواد‭ ‬والألوان‭ ‬والرموز‭. ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬عمله‭ ‬فريدًا‭ ‬وآسرًا،‭ ‬ويشارك‭ ‬باستمرار‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬ديناميكي‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭. ‬تم‭ ‬إنتاج‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬نتشرف‭ ‬بعرضها‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬صوفيا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وهي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬جمال‭ ‬البحر‭ ‬والسماء‭ ‬والصحراء‭ ‬وتقدير‭ ‬الطبيعة‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬كريدو‭ ‬بونوم‮»‬‭ ‬هي‭ ‬منظمة‭ ‬مستقلة‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬تغيير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الحديث،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الاستدامة‭ ‬والبيئة‭ ‬ونشر‭ ‬التفكير‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬