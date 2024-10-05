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أسواق الأسرة تحتفل بالأسبوع الألماني

10/5/2024 8:10:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬يوم‭ ‬الوحدة‭ ‬الألمانية،‭ ‬أطلقت‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة‭ ‬بنجاح‭ ‬أسبوعها‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬احتفالات‭ ‬الأسابيع‭ ‬الألمانية‭ ‬التي‭ ‬تقيمها‭ ‬السفارة‭. ‬

ويجلب‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬الذي‭ ‬سيستمر‭ ‬حتى‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬المذاق‭ ‬الألماني‭ ‬الأصيل‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬ويضم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والمأكولات‭ ‬الشهية‭ ‬الألمانية‭ ‬التقليدية‭.‬

وكان‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬شهده‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬هو‭ ‬زيارة‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬السيد‭ ‬كليمنس‭ ‬هاخ،‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬شخصيًّا‭ ‬احتفالا‭ ‬في‭ ‬فرع‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬المركادو‭ ‬في‭ ‬الجنبية‭. ‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬حضور‭ ‬السفير‭ ‬العلاقات‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وألمانيا،‭ ‬وكانت‭ ‬مشاركته‭ ‬دليلًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭.‬

كان‭ ‬أحد‭ ‬الجوانب‭ ‬الفريدة‭ ‬للأسبوع‭ ‬الألماني‭ ‬هو‭ ‬التعاون‭ ‬الخاص‭ ‬مع‭ ‬خبير‭ ‬المخابز‭ ‬الألماني،‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بتدريب‭ ‬خبازي‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة‭ ‬الداخليين‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬أصناف‭ ‬المخبوزات‭ ‬الألمانية‭ ‬التقليدية‭.‬

وقد‭ ‬استمتع‭ ‬المتسوقون‭ ‬بالمعجنات‭ ‬الطازجة‭ ‬والعجين‭ ‬المخمر‭ ‬وخبز‭ ‬الجاودار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬المخبوزة،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬جميعها‭ ‬متاحة‭ ‬لأخذ‭ ‬عينات‭ ‬منها‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬الحدث‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منتجات‭ ‬المخابز،‭ ‬تضمن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الألماني‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬والمنتجات‭ ‬الألمانية‭ ‬الشهية،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استيراد‭ ‬الكثير‭ ‬منها‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭.‬

كما‭ ‬تعاونت‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة‭ ‬مع‭ ‬موردين‭ ‬محليين‭ ‬لتزويد‭ ‬المتسوقين‭ ‬بخصومات‭ ‬حصرية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬25‭% ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬ألمانية‭ ‬مختارة،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الاحتفال‭ ‬أكثر‭ ‬إثارة‭ ‬للعملاء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭.‬

وخلال‭ ‬الحدث‭ ‬الاحتفالي،‭ ‬استمتع‭ ‬الزوار‭ ‬والضيوف‭ ‬الكرام‭ ‬بالعروض‭ ‬الترفيهية‭ ‬الحية‭ ‬التي‭ ‬تجسد‭ ‬جوهر‭ ‬الثقافة‭ ‬الألمانية‭.‬

بدءًا‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬المتجر‭ ‬وحتى‭ ‬جلسات‭ ‬التذوق‭ ‬الشاملة،‭ ‬حيث‭ ‬انغمس‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬ثقافية‭ ‬فريدة‭ ‬واكتشفوا‭ ‬ثراء‭ ‬المطبخ‭ ‬والتقاليد‭ ‬الألمانية‭.‬

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