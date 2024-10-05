أسواق الأسرة تحتفل بالأسبوع الألماني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تزامنًا مع يوم الوحدة الألمانية، أطلقت أسواق الأسرة بنجاح أسبوعها الألماني في الثالث من أكتوبر. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع السفارة الألمانية في البحرين، كجزء من احتفالات الأسابيع الألمانية التي تقيمها السفارة.
ويجلب هذا الحدث، الذي سيستمر حتى التاسع من أكتوبر، المذاق الألماني الأصيل إلى البحرين، ويضم مجموعة واسعة من المنتجات والمأكولات الشهية الألمانية التقليدية.
وكان أبرز ما شهده هذا الأسبوع هو زيارة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، السيد كليمنس هاخ، الذي حضر شخصيًّا احتفالا في فرع أسواق الأسرة في مجمع المركادو في الجنبية. وقد أكد حضور السفير العلاقات القوية بين البحرين وألمانيا، وكانت مشاركته دليلًا على أهمية هذا الحدث.
كان أحد الجوانب الفريدة للأسبوع الألماني هو التعاون الخاص مع خبير المخابز الألماني، الذي قام بتدريب خبازي أسواق الأسرة الداخليين على صناعة مجموعة مختارة من أصناف المخبوزات الألمانية التقليدية.
وقد استمتع المتسوقون بالمعجنات الطازجة والعجين المخمر وخبز الجاودار، بالإضافة إلى غيرها من الأطباق المخبوزة، والتي كانت جميعها متاحة لأخذ عينات منها طوال فترة الحدث.
وبالإضافة إلى منتجات المخابز، تضمن الأسبوع الألماني مجموعة متنوعة من الأطباق والمنتجات الألمانية الشهية، التي تم استيراد الكثير منها مباشرة من ألمانيا.
كما تعاونت أسواق الأسرة مع موردين محليين لتزويد المتسوقين بخصومات حصرية تصل إلى 25% على منتجات ألمانية مختارة، ما يجعل الاحتفال أكثر إثارة للعملاء في جميع أنحاء المملكة.
وخلال الحدث الاحتفالي، استمتع الزوار والضيوف الكرام بالعروض الترفيهية الحية التي تجسد جوهر الثقافة الألمانية.
بدءًا من جولة المتجر وحتى جلسات التذوق الشاملة، حيث انغمس العملاء في تجربة ثقافية فريدة واكتشفوا ثراء المطبخ والتقاليد الألمانية.
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