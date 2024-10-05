Openai تسعى إلى إغلاق خزائن المستثمرين في وجه منافسيها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
طلبت شركة
OpenAI من المستثمرين تجنب دعم الشركات الناشئة المنافسة مثل
Anthropic و
xAI
التابعة لإيلون ماسك، بعد أن حصلت على أكثر من 6.5 مليارات دولار في جولة تمويل جديدة، إذ تسعى إلى إقصاء المنافسين لريادتها المبكرة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وأعلنت المجموعة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، بقيادة الرئيس التنفيذي سام ألتمان، الأربعاء، أنها أكملت أحدث جولة تمويلية لها بتقييم 150 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ وادي السيليكون.
وأوضحت الشركة خلال المفاوضات أنها تتوقع تأمين تمويل حصري، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات.
MENAFN05102024000055011008ID1108749763
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.