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Openai تسعى إلى إغلاق خزائن المستثمرين في وجه منافسيها

10/5/2024 8:10:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طلبت‭ ‬شركة‭ ‬ OpenAI ‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬تجنب‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬المنافسة‭ ‬مثل‭ ‬ Anthropic ‭ ‬و xAI
‬التابعة‭ ‬لإيلون‭ ‬ماسك،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭.‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬تمويل‭ ‬جديدة،‭ ‬إذ‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إقصاء‭ ‬المنافسين‭ ‬لريادتها‭ ‬المبكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي،‭ ‬وفق‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬فاينانشيال‭ ‬تايمز‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬مقراً‭ ‬لها،‭ ‬بقيادة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬سام‭ ‬ألتمان،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أنها‭ ‬أكملت‭ ‬أحدث‭ ‬جولة‭ ‬تمويلية‭ ‬لها‭ ‬بتقييم‭ ‬150‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وهو‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬وادي‭ ‬السيليكون‭.‬

وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬المفاوضات‭ ‬أنها‭ ‬تتوقع‭ ‬تأمين‭ ‬تمويل‭ ‬حصري،‭ ‬وفقاً‭ ‬لثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬مطلعين‭ ‬على‭ ‬المناقشات‭.‬

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