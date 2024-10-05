Openai تسعى إلى إغلاق خزائن المستثمرين في وجه منافسيها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)OpenAIAnthropicxAI

وأعلنت‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬مقراً‭ ‬لها،‭ ‬بقيادة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬سام‭ ‬ألتمان،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أنها‭ ‬أكملت‭ ‬أحدث‭ ‬جولة‭ ‬تمويلية‭ ‬لها‭ ‬بتقييم‭ ‬150‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وهو‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬وادي‭ ‬السيليكون‭.‬

وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬المفاوضات‭ ‬أنها‭ ‬تتوقع‭ ‬تأمين‭ ‬تمويل‭ ‬حصري،‭ ‬وفقاً‭ ‬لثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬مطلعين‭ ‬على‭ ‬المناقشات‭.‬