السفير اليمني يطلع على مسيرة جمعية الكلمة الطيبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قام الدكتور علي حسن الأحمدي سفير الجمهورية اليمنية الشقيقة لدى مملكة البحرين بزيارة لمقر جمعية الكلمة الطيبة بمحافظة المحرق، حيث اطلع على تاريخ عمل الجمعية ومسيرتها في مجال العمل التطوعي، كما اطلع على فعاليات وأنشطة الجمعية، وأبرز البرامج المستقبلية التي تخطط لتنفيذها خلال الفترة القادمة، كما قام أيضاً بزيارة لدار المحرق لرعاية الوالدين، وجرى خلال الزيارة استعراض عدد من الفقرات الشعبية اليمنية بحضور فرقة قدمت فلكلورا يمنيا بمناسبة الأعياد الوطنية اليمنية، كما قدمت منتسبات الدار فقرة الدزة البحرينية.
وفي مستهل الزيارة أعرب د. الأحمدي عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين في شتى المجالات، كما أشاد بأنشطة وأعمال الجمعية والبرامج المستقبلية التي اطلع عليها، منوهاً بما تشهده مملكة البحرين من تطور وتنمية بكافة القطاعات.
بدوره أعرب حسن بوهزاع عن تقديره لزيارة السفير اليمني لجمعية الكلمة الطيبة، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية والتاريخية التي تجمع البلدين في مختلف القطاعات، متطلعين إلى المزيد من التعاون المشترك في مجال العمل التطوعي.
وأشاد بوهزاع بالدعم اللامحدود من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم للعمل التطوعي والخيري والإنساني في مملكة البحرين وجميع دول العالم، وبالمساندة القوية التي تلقاها الجمعيات الخيرية من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وهو ما ساهم في تحقيق جمعية الكلمة الطيبة الكثير من الإنجازات على الصعيدين المحلي والخارجي.
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