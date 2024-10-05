السفير اليمني يطلع على مسيرة جمعية الكلمة الطيبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الزيارة‭ ‬أعرب‭ ‬د‭. ‬الأحمدي‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بأنشطة‭ ‬وأعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬والبرامج‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬اطلع‭ ‬عليها،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وتنمية‭ ‬بكافة‭ ‬القطاعات‭.‬

بدوره‭ ‬أعرب‭ ‬حسن‭ ‬بوهزاع‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لزيارة‭ ‬السفير‭ ‬اليمني‭ ‬لجمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والتاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬متطلعين‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭.‬

وأشاد‭ ‬بوهزاع‭ ‬بالدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والخيري‭ ‬والإنساني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجميع‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وبالمساندة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬جمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والخارجي‭.‬

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