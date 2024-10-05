الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان الرئيس المصري بذكرى السادس من أكتوبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم السادس من أكتوبر المجيدة.
أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيدًا جلالته بأواصر العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا جلالته مواصلة العمل المشترك والتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما، بما يحقق مصالح وأهداف البلدين الشقيقين.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم السادس من أكتوبر المجيدة.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة بهذه المناسبة الوطنية.
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