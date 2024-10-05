إعلان تأسيس مركز البحرين لآثار الخليج العربي وتراثه الثقافي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في خطوة نحو مواصلة تعزيز التعاون الثقافي بين مملكة البحرين واليابان، وقّعت هيئة البحرين للثقافة والآثار مذكرة تفاهم مع معهد طوكيو الوطني لبحوث الممتلكات الثقافية وجامعة كانازاوا لإنشاء «مركز البحرين لآثار الخليج العربي وتراثه الثقافي» في المنامة.
وجرت مراسم إعلان الاتفاق ومذكرة التفاهم أمس في مقر هيئة البحرين للثقافة والآثار بحضور الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس الهيئة وسفيرة اليابان لدى مملكة البحرين السيدة أوكاي آساكو والبروفيسور تومودا ماساهيكو نائب المدير العام لمعهد طوكيو الوطني.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء مركز مخصص للأبحاث والدراسات والتدريب يعمل على حفظ التراث الثقافي لدول الخليج العربي وتوثيقه ونقله الى الأجيال القادمة. وسيعمل المركز عبر العديد من البرامج على دعم جهود البحث في علم الآثار والتراث الثقافي في المنطقة، وتوثيق وحفظ وتفسير التراث بما يشمل مواقع التراث العالمي والمقتنيات المتحفية، إضافة إلى التركيز على تدريب الكوادر المحلية في إدارة الموارد الثقافية، وتوسيع شبكة الخبراء في علم الآثار وعلوم المتاحف والتراث. وبهذه المناسبة، توجه الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاح مذكرة التفاهم، مشيداً بالعلاقات الثقافية المتطورة ما بين البحرين واليابان. وأوضح أن إنشاء مركز البحرين لآثار الخليج العربي يعكس الالتزام العميق بحفظ التراث الثقافي في البحرين والمنطقة، ويؤكد ضرورة توثيق هذا التراث الغني ضمن إطار أكاديمي وعلمي متكامل.
وأضاف أن التعاون مع معهد طوكيو الوطني وجامعة كانازاوا هو خطوة نوعية لتعزيز حفظ التراث الثقافي الخليجي عبر تطبيق أفضل الممارسات العلمية والاستفادة من الخبرة العلمية والعملية الفريدة لليابان في هذا المجال، بما يدعم تاريخ الهيئة الطويل من العمل على العديد من مشاريع التنقيب والحفظ الأثري في مملكة البحرين.
من جهتها، قالت السفيرة اليابانية أوكاي آساكو أن المذكرة تعكس الرؤية المشتركة ما بين البلدين على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية بين البحرين واليابان. وأضافت أن هذا المشروع الطموح يعزز التعاون الأكاديمي بين البلدين، مشيرة إلى تطلعها الى أن يصبح مركز البحرين لآثار الخليج العربي مرجعاً لكل العاملين والخبراء في المنطقة في هذا المجال المهم.
وفي تصريح له، قال البروفيسور تومودا ماساهيكو: «إنه لشرف كبير أن نكون هنا اليوم لإعلان هذه الاتفاقية التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين معهد طوكيو الوطني لبحوث الممتلكات الثقافية وهيئة البحرين للثقافة والآثار. هذه المبادرة تمثل فرصة رائعة لتعميق الشراكة بين اليابان ومملكة البحرين، واستمرار البرامج المشتركة التي نسعى من خلالها إلى حفظ التراث الثقافي لدول الخليج العربي وتوثيقه، نحن واثقون أن المركز سيقدم إسهامات كبيرة، ليس فقط للبحرين، بل لمنطقة الخليج بأسرها، من خلال دعم الأبحاث، وتطوير الخبرات، وتدريب الكوادر المحلية على أعلى المستويات في مجال إدارة وحفظ التراث الثقافي».
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