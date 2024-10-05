إعلان تأسيس مركز البحرين لآثار الخليج العربي وتراثه الثقافي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجرت‭ ‬مراسم‭ ‬إعلان‭ ‬الاتفاق‭ ‬ومذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬وسفيرة‭ ‬اليابان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬السيدة‭ ‬أوكاي‭ ‬آساكو‭ ‬والبروفيسور‭ ‬تومودا‭ ‬ماساهيكو‭ ‬نائب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬طوكيو‭ ‬الوطني‭.‬

وتهدف‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬مخصص‭ ‬للأبحاث‭ ‬والدراسات‭ ‬والتدريب‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬وتوثيقه‭ ‬ونقله‭ ‬الى‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭. ‬وسيعمل‭ ‬المركز‭ ‬عبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الآثار‭ ‬والتراث‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتوثيق‭ ‬وحفظ‭ ‬وتفسير‭ ‬التراث‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬مواقع‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬والمقتنيات‭ ‬المتحفية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬الثقافية،‭ ‬وتوسيع‭ ‬شبكة‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الآثار‭ ‬وعلوم‭ ‬المتاحف‭ ‬والتراث‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬توجه‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثقافية‭ ‬المتطورة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬واليابان‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬لآثار‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬يعكس‭ ‬الالتزام‭ ‬العميق‭ ‬بحفظ‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬ويؤكد‭ ‬ضرورة‭ ‬توثيق‭ ‬هذا‭ ‬التراث‭ ‬الغني‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬أكاديمي‭ ‬وعلمي‭ ‬متكامل‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬طوكيو‭ ‬الوطني‭ ‬وجامعة‭ ‬كانازاوا‭ ‬هو‭ ‬خطوة‭ ‬نوعية‭ ‬لتعزيز‭ ‬حفظ‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬الخليجي‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العلمية‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭ ‬الفريدة‭ ‬لليابان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تاريخ‭ ‬الهيئة‭ ‬الطويل‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬التنقيب‭ ‬والحفظ‭ ‬الأثري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬السفيرة‭ ‬اليابانية‭ ‬أوكاي‭ ‬آساكو‭ ‬أن‭ ‬المذكرة‭ ‬تعكس‭ ‬الرؤية‭ ‬المشتركة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬واليابان‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الطموح‭ ‬يعزز‭ ‬التعاون‭ ‬الأكاديمي‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬تطلعها‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬لآثار‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬مرجعاً‭ ‬لكل‭ ‬العاملين‭ ‬والخبراء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬المهم‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له،‭ ‬قال‭ ‬البروفيسور‭ ‬تومودا‭ ‬ماساهيكو‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬هنا‭ ‬اليوم‭ ‬لإعلان‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬معهد‭ ‬طوكيو‭ ‬الوطني‭ ‬لبحوث‭ ‬الممتلكات‭ ‬الثقافية‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭. ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬لتعميق‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬اليابان‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬واستمرار‭ ‬البرامج‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬حفظ‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬وتوثيقه،‭ ‬نحن‭ ‬واثقون‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬سيقدم‭ ‬إسهامات‭ ‬كبيرة،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬للبحرين،‭ ‬بل‭ ‬لمنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬بأسرها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬الأبحاث،‭ ‬وتطوير‭ ‬الخبرات،‭ ‬وتدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬وحفظ‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‮»‬‭.‬

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