((الكوهجي الخيرية)) تتكفل بتأسيس المطبخ التعليمي للجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت مبرة الكوهجي الخيرية شراكة جديدة مع الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد، تقدم من خلالها تمويلا لتأسيس مطبخ تعليمي لصالح ذوي الإعاقة، وتجهيزه وتهيئة مرافقه من أجل تقديم مختلف أوجه الرعاية والحماية اللازمة لهذه الفئة.
وبهذه المناسبة أكد سلمان عبدالغفار الكوهجي أن هذا الدعم جاء انطلاقاً من إيمان المبرة بدورها الإنساني في خدمة المجتمع، ودعم المنظمات الأهلية لتقوم بمهامها الإنسانية وتقديم أفضل الخدمات لمساعدة أفراد المجتمع بمختلف فئاته وعلى رأسها فئة ذوي الإعاقة، وتعزيز كل الجهود الرامية إلى إدماجهم أفرادا ومشاركين في بناء المجتمع، بما يسهم في مساندة الجهود الحكومية لتحقيق التنمية على أساس مفهوم التكافل الاجتماعي.
وأشاد الكوهجي بالجهود البارزة التي تبذلها الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد في خدمة هذه الفئة، باعتبارها أول جمعية بمملكة البحرين تبّنت فئة التوحد والإعاقة الذهنية، وسعت وتوسعت بإنشاء مراكز تابعة لها لتقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية والترفيهية واحتضنت الأشخاص ذوي التوحد والإعاقة الذهنية منذ تأسيسها.
الجدير بالذكر أن الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد تأسست عام 1992م، وخلال مسيرتها الحافلة أنشأت العديد من مراكز الرعاية والتأهيل للطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية وذوي اضطراب طيف التوحد وذوي التأخر النمائي.
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