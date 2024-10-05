Sunday, 06 October 2024 04:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الكوهجي الخيرية)) تتكفل بتأسيس المطبخ التعليمي للجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد

10/5/2024 7:12:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬مبرة‭ ‬الكوهجي‭ ‬الخيرية‭ ‬شراكة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬والتوحد،‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تمويلا‭ ‬لتأسيس‭ ‬مطبخ‭ ‬تعليمي‭ ‬لصالح‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وتجهيزه‭ ‬وتهيئة‭ ‬مرافقه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬مختلف‭ ‬أوجه‭ ‬الرعاية‭ ‬والحماية‭ ‬اللازمة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سلمان‭ ‬عبدالغفار‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬جاء‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬إيمان‭ ‬المبرة‭ ‬بدورها‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬ودعم‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬لتقوم‭ ‬بمهامها‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لمساعدة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بمختلف‭ ‬فئاته‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إدماجهم‭ ‬أفرادا‭ ‬ومشاركين‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬مفهوم‭ ‬التكافل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وأشاد‭ ‬الكوهجي‭ ‬بالجهود‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬والتوحد‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬هذه‭ ‬الفئة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬أول‭ ‬جمعية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تبّنت‭ ‬فئة‭ ‬التوحد‭ ‬والإعاقة‭ ‬الذهنية،‭ ‬وسعت‭ ‬وتوسعت‭ ‬بإنشاء‭ ‬مراكز‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬التأهيلية‭ ‬والتدريبية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والترفيهية‭ ‬واحتضنت‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬التوحد‭ ‬والإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬والتوحد‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬1992م،‭ ‬وخلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬الحافلة‭ ‬أنشأت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬وذوي‭ ‬اضطراب‭ ‬طيف‭ ‬التوحد‭ ‬وذوي‭ ‬التأخر‭ ‬النمائي‭.‬

كلمات دالة

MENAFN05102024000055011008ID1108749744

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث