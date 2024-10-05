((الكوهجي الخيرية)) تتكفل بتأسيس المطبخ التعليمي للجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سلمان‭ ‬عبدالغفار‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬جاء‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬إيمان‭ ‬المبرة‭ ‬بدورها‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬ودعم‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬لتقوم‭ ‬بمهامها‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لمساعدة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بمختلف‭ ‬فئاته‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إدماجهم‭ ‬أفرادا‭ ‬ومشاركين‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬مفهوم‭ ‬التكافل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وأشاد‭ ‬الكوهجي‭ ‬بالجهود‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬والتوحد‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬هذه‭ ‬الفئة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬أول‭ ‬جمعية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تبّنت‭ ‬فئة‭ ‬التوحد‭ ‬والإعاقة‭ ‬الذهنية،‭ ‬وسعت‭ ‬وتوسعت‭ ‬بإنشاء‭ ‬مراكز‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬التأهيلية‭ ‬والتدريبية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والترفيهية‭ ‬واحتضنت‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬التوحد‭ ‬والإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬والتوحد‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬1992م،‭ ‬وخلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬الحافلة‭ ‬أنشأت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬وذوي‭ ‬اضطراب‭ ‬طيف‭ ‬التوحد‭ ‬وذوي‭ ‬التأخر‭ ‬النمائي‭.‬

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