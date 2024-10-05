مطالبات بلدية بسرعة تأهيل حديقة ((مرفأ الزلاق))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
دعا ممثل الدائرة التاسعة بمجلس بلدي الجنوبية حمد الزعبي الجهات المختصة إلى سرعة تطوير حديقة مرفأ الزلاق تماشيا مع الخطة الحكومية التي تسعى إلى تنفيذ حزمة من المشاريع ومن ضمنها إعادة تجميل وصيانة وتأهيل عدد من الحدائق والمرافق العامة في مختلف الدوائر.
وقال إن بلدية المنطقة الجنوبية صرحت من قبل بتطوير وصيانة 11 حديقة في الجنوبية ومن ضمنها حديقة مرفأ الزلاق بيد أن عملية التطوير والصيانة لحديقة مرفأ الزلاق اقتصرت بإضافة مظلة ولعبة واحدة فقط ولم يتم عمل أي صيانة أخرى للمرافق والألعاب الموجودة بالإضافة إلى أنه لم يتم إزالة مخلفات البناء للمقاول الذي أنشأ الحديقة إلى وقتنا الحالي. وطالب المختصين أن يتضمن مشروع تطوير حديقة مرفأ الزلاق توفير وتركيب ألعاب جديدة وصيانة الألعاب القديمة في المنطقة المخصصة للأطفال وألا تقتصر جهود البلدية فقط على تنظيم الزيارات الميدانية -مع أهميتها- بل يجب إلى جانب ذلك العمل الجاد والفعلي والمستمر لتطوير الحدائق والمماشي خدمة للأهالي والزوار من العوائل والأطفال على مدار العام. في السياق ذاته خلص الزعبي إلى أن الحدائق التي تقع في الدائرة التاسعة تعاني من الإهمال وعدم المتابعة للصيانة الدورية لتلك الحدائق إذ تفتقر إلى وجود الكهرباء وتقليم الأشجار والصيانة الدورية للألعاب ومن ضمنها حديقة إسكان الزلاق التي تم افتتاحها في عام 2023 مع العلم أن هناك توجيها مسبقا من قبل وزير شؤون البلديات والزراعة لبلدية المنطقة الجنوبية بتمديد الكهرباء وأعمال الصيانة فيها.
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