مطالبات بلدية بسرعة تأهيل حديقة ((مرفأ الزلاق))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





دعا‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬التاسعة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬حمد‭ ‬الزعبي‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬إلى‭ ‬سرعة‭ ‬تطوير‭ ‬حديقة‭ ‬مرفأ‭ ‬الزلاق‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬إعادة‭ ‬تجميل‭ ‬وصيانة‭ ‬وتأهيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحدائق‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدوائر‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬صرحت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بتطوير‭ ‬وصيانة‭ ‬11‭ ‬حديقة‭ ‬في‭ ‬الجنوبية‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬حديقة‭ ‬مرفأ‭ ‬الزلاق‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬والصيانة‭ ‬لحديقة‭ ‬مرفأ‭ ‬الزلاق‭ ‬اقتصرت‭ ‬بإضافة‭ ‬مظلة‭ ‬ولعبة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬عمل‭ ‬أي‭ ‬صيانة‭ ‬أخرى‭ ‬للمرافق‭ ‬والألعاب‭ ‬الموجودة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إزالة‭ ‬مخلفات‭ ‬البناء‭ ‬للمقاول‭ ‬الذي‭ ‬أنشأ‭ ‬الحديقة‭ ‬إلى‭ ‬وقتنا‭ ‬الحالي‭. ‬وطالب‭ ‬المختصين‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬حديقة‭ ‬مرفأ‭ ‬الزلاق‭ ‬توفير‭ ‬وتركيب‭ ‬ألعاب‭ ‬جديدة‭ ‬وصيانة‭ ‬الألعاب‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬وألا‭ ‬تقتصر‭ ‬جهود‭ ‬البلدية‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ -‬مع‭ ‬أهميتها‭- ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والفعلي‭ ‬والمستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬الحدائق‭ ‬والمماشي‭ ‬خدمة‭ ‬للأهالي‭ ‬والزوار‭ ‬من‭ ‬العوائل‭ ‬والأطفال‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭. ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬خلص‭ ‬الزعبي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحدائق‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬التاسعة‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬الإهمال‭ ‬وعدم‭ ‬المتابعة‭ ‬للصيانة‭ ‬الدورية‭ ‬لتلك‭ ‬الحدائق‭ ‬إذ‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬الكهرباء‭ ‬وتقليم‭ ‬الأشجار‭ ‬والصيانة‭ ‬الدورية‭ ‬للألعاب‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬حديقة‭ ‬إسكان‭ ‬الزلاق‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬افتتاحها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬توجيها‭ ‬مسبقا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بتمديد‭ ‬الكهرباء‭ ‬وأعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬فيها‭.‬

كلمات دالة