Sunday, 06 October 2024 04:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مطالبات بلدية بسرعة تأهيل حديقة ((مرفأ الزلاق))

10/5/2024 7:12:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


دعا‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬التاسعة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬حمد‭ ‬الزعبي‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬إلى‭ ‬سرعة‭ ‬تطوير‭ ‬حديقة‭ ‬مرفأ‭ ‬الزلاق‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬إعادة‭ ‬تجميل‭ ‬وصيانة‭ ‬وتأهيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحدائق‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدوائر‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬صرحت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بتطوير‭ ‬وصيانة‭ ‬11‭ ‬حديقة‭ ‬في‭ ‬الجنوبية‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬حديقة‭ ‬مرفأ‭ ‬الزلاق‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬والصيانة‭ ‬لحديقة‭ ‬مرفأ‭ ‬الزلاق‭ ‬اقتصرت‭ ‬بإضافة‭ ‬مظلة‭ ‬ولعبة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬عمل‭ ‬أي‭ ‬صيانة‭ ‬أخرى‭ ‬للمرافق‭ ‬والألعاب‭ ‬الموجودة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إزالة‭ ‬مخلفات‭ ‬البناء‭ ‬للمقاول‭ ‬الذي‭ ‬أنشأ‭ ‬الحديقة‭ ‬إلى‭ ‬وقتنا‭ ‬الحالي‭. ‬وطالب‭ ‬المختصين‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬حديقة‭ ‬مرفأ‭ ‬الزلاق‭ ‬توفير‭ ‬وتركيب‭ ‬ألعاب‭ ‬جديدة‭ ‬وصيانة‭ ‬الألعاب‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬وألا‭ ‬تقتصر‭ ‬جهود‭ ‬البلدية‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ -‬مع‭ ‬أهميتها‭- ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والفعلي‭ ‬والمستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬الحدائق‭ ‬والمماشي‭ ‬خدمة‭ ‬للأهالي‭ ‬والزوار‭ ‬من‭ ‬العوائل‭ ‬والأطفال‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭. ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬خلص‭ ‬الزعبي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحدائق‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬التاسعة‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬الإهمال‭ ‬وعدم‭ ‬المتابعة‭ ‬للصيانة‭ ‬الدورية‭ ‬لتلك‭ ‬الحدائق‭ ‬إذ‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬الكهرباء‭ ‬وتقليم‭ ‬الأشجار‭ ‬والصيانة‭ ‬الدورية‭ ‬للألعاب‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬حديقة‭ ‬إسكان‭ ‬الزلاق‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬افتتاحها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬توجيها‭ ‬مسبقا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بتمديد‭ ‬الكهرباء‭ ‬وأعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬فيها‭.‬

كلمات دالة

MENAFN05102024000055011008ID1108749743

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث