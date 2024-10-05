برنامج (أمن FM) يستعرض دور برنامج (معا) في رفع الوعي السلوكي لدى الطلبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)FM

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشار‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬أميني‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازات‭ ‬برنامج‭ (‬معاً‭) ‬والتي‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬إدخال‭ ‬مناهج‭ ‬جديدة‭ ‬مثل‭ ‬منهج‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬مكافحة‭ ‬التطرف،‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬ومنهجي‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬والمرور،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬مرونة‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬التطوير،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬قد‭ ‬نال‭ ‬إشادات‭ ‬دولية‭ ‬وحصد‭ ‬ست‭ ‬شهادات‭ ‬مطابقة‭ ‬عالمية‭ ‬وأربع‭ ‬جوائز‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬واحترافية‭ ‬فريق‭ ‬العمل،‭ ‬بجانب‭ ‬الانتاج‭ ‬الفكري‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬حيث‭ ‬أنتج‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬الإقليمي‭ ‬للبحوث‭ ‬والتدريب‭ ‬ثلاثين‭ ‬كتابًا‭ ‬تم‭ ‬إيداعها‭ ‬في‭ ‬المكتبات‭ ‬العامة‭ ‬كمرجع‭ ‬علمي‭ ‬وأدبي،‭ ‬تغطي‭ ‬مجالات‭ ‬البحث‭ ‬والإحصاءات‭ ‬وقياس‭ ‬الأثر‭ ‬وتوافق‭ ‬الأهداف‭ ‬مع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬لمكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬يعدّ‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬المبادرات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬حيث‭ ‬يستهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬توعية‭ ‬الأطفال‭ ‬والنشء‭ ‬بمخاطر‭ ‬الجريمة،‭ ‬ويطبق‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬حتى‭ ‬الثانوية،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬استراتيجية‭ ‬متطورة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تواجه‭ ‬الشباب،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية،‭ ‬وتحديث‭ ‬المناهج‭ ‬باستمرار‭ ‬لمواكبة‭ ‬التغيرات‭ ‬الأمنية‭ ‬والمجتمعية‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬أميني‭ ‬أن‭ ‬أفراد‭ ‬شرطة‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬يقومون‭ ‬بدور‭ ‬فاعل‭ ‬داخل‭ ‬المدارس،‭ ‬حيث‭ ‬يعملون‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الكادر‭ ‬التعليمي‭ ‬لتوجيه‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬السلوكيات‭ ‬الخاطئة‭ ‬مثل‭ ‬التنمر‭ ‬والتدخين،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بمهارات‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الصحيحة‭.‬

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