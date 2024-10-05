برنامج (أمن FM) يستعرض دور برنامج (معا) في رفع الوعي السلوكي لدى الطلبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استعرض البرنامج الإذاعي (أمن
FM ) الذي تعدّه وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة مملكة البحرين في حلقته لهذا الأسبوع، دور برنامج (معاً) الذي يعدّ إحدى مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» في رفع الوعي السلوكي لدى الطلبة، حيث استضاف السيد علي أحمد أميني مدير برنامج مكافحة العنف والإدمان.
وخلال اللقاء، أشار السيد علي أحمد أميني إلى أبرز إنجازات برنامج (معاً) والتي تمثلت في إدخال مناهج جديدة مثل منهج التعايش السلمي، مكافحة التطرف، الأمن السيبراني، ومنهجي الدفاع المدني والمرور، مما يعكس مرونة البرنامج في التطوير، مؤكدا في هذا الإطار أن البرنامج قد نال إشادات دولية وحصد ست شهادات مطابقة عالمية وأربع جوائز إقليمية ودولية بفضل دعم وزير الداخلية واحترافية فريق العمل، بجانب الانتاج الفكري الرائد الذي يدعم أهداف التنمية المستدامة حيث أنتج مركز «معاً» الإقليمي للبحوث والتدريب ثلاثين كتابًا تم إيداعها في المكتبات العامة كمرجع علمي وأدبي، تغطي مجالات البحث والإحصاءات وقياس الأثر وتوافق الأهداف مع حقوق الإنسان والتنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن برنامج «معاً» لمكافحة العنف والإدمان يعدّ إحدى أبرز المبادرات الأمنية التي أطلقتها وزارة الداخلية منذ عام 2011، حيث يستهدف البرنامج توعية الأطفال والنشء بمخاطر الجريمة، ويطبق في المدارس من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، منوهاً إلى أن البرنامج يعتمد على استراتيجية متطورة تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه الشباب، مع التركيز على الوقاية من الظواهر السلبية، وتحديث المناهج باستمرار لمواكبة التغيرات الأمنية والمجتمعية.
وفي سياق الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، أكد السيد أميني أن أفراد شرطة «معاً» يقومون بدور فاعل داخل المدارس، حيث يعملون جنبًا إلى جنب مع الكادر التعليمي لتوجيه الطلاب في مواجهة السلوكيات الخاطئة مثل التنمر والتدخين، وتزويدهم بمهارات اتخاذ القرارات الصحيحة.
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