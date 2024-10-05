Sunday, 06 October 2024 04:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برنامج (أمن FM) يستعرض دور برنامج (معا) في رفع الوعي السلوكي لدى الطلبة

10/5/2024 7:12:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استعرض‭ ‬البرنامج‭ ‬الإذاعي‭ (‬أمن‭ ‬ FM ‭) ‬الذي‭ ‬تعدّه‭ ‬وتقدمه‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إذاعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬حلقته‭ ‬لهذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬دور‭ ‬برنامج‭ (‬معاً‭) ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬إحدى‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬السلوكي‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة،‭ ‬حيث‭ ‬استضاف‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬أميني‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشار‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬أميني‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازات‭ ‬برنامج‭ (‬معاً‭) ‬والتي‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬إدخال‭ ‬مناهج‭ ‬جديدة‭ ‬مثل‭ ‬منهج‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬مكافحة‭ ‬التطرف،‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬ومنهجي‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬والمرور،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬مرونة‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬التطوير،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬قد‭ ‬نال‭ ‬إشادات‭ ‬دولية‭ ‬وحصد‭ ‬ست‭ ‬شهادات‭ ‬مطابقة‭ ‬عالمية‭ ‬وأربع‭ ‬جوائز‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬واحترافية‭ ‬فريق‭ ‬العمل،‭ ‬بجانب‭ ‬الانتاج‭ ‬الفكري‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬حيث‭ ‬أنتج‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬الإقليمي‭ ‬للبحوث‭ ‬والتدريب‭ ‬ثلاثين‭ ‬كتابًا‭ ‬تم‭ ‬إيداعها‭ ‬في‭ ‬المكتبات‭ ‬العامة‭ ‬كمرجع‭ ‬علمي‭ ‬وأدبي،‭ ‬تغطي‭ ‬مجالات‭ ‬البحث‭ ‬والإحصاءات‭ ‬وقياس‭ ‬الأثر‭ ‬وتوافق‭ ‬الأهداف‭ ‬مع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬لمكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬يعدّ‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬المبادرات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬حيث‭ ‬يستهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬توعية‭ ‬الأطفال‭ ‬والنشء‭ ‬بمخاطر‭ ‬الجريمة،‭ ‬ويطبق‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬حتى‭ ‬الثانوية،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬استراتيجية‭ ‬متطورة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تواجه‭ ‬الشباب،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية،‭ ‬وتحديث‭ ‬المناهج‭ ‬باستمرار‭ ‬لمواكبة‭ ‬التغيرات‭ ‬الأمنية‭ ‬والمجتمعية‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬أميني‭ ‬أن‭ ‬أفراد‭ ‬شرطة‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬يقومون‭ ‬بدور‭ ‬فاعل‭ ‬داخل‭ ‬المدارس،‭ ‬حيث‭ ‬يعملون‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الكادر‭ ‬التعليمي‭ ‬لتوجيه‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬السلوكيات‭ ‬الخاطئة‭ ‬مثل‭ ‬التنمر‭ ‬والتدخين،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بمهارات‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الصحيحة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN05102024000055011008ID1108749742

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث