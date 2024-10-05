افتتاح حديقة سار بمجمع 525

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
افتتح المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة حديقة سار بمجمع 525، وذلك بحضور المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، والدكتور السيد شبر إبراهيم الوداعي رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، والمهندسة لمياء يوسف الفضالة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، والسيد طارق جعفر الفرساني عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية، وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي المجتمع المدني.
وخلال الافتتاح، أكد وزير شؤون البلديات والزراعة أن الوزارة مستمرة في تطوير الحدائق والمرافق العامة، وتكثيف أعمال الزراعة والتشجير وتوسيع الرقعة الخضراء، بما يضمن تحقيق بيئة مستدامة للمواطنين والمقيمين.
وأوضح أن حديقة سار تشكل إضافة مهمة على صعيد المرافق الخدمية في المحافظة الشمالية، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي ضمن إطار حرص وزارة شؤون البلديات والزراعة على توفير المشاريع الخدمية والترفيهية، عبر إنشاء منظومة متكاملة من الحدائق والمتنزهات والأماكن الترفيهية في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 3 , 372 متراً مربعاً، حيث تم تصميم الحديقة بمعايير عالية الجودة وتحتوي على ممشى ومنطقة ألعاب رئيسية للأطفال تتوافر فيها مواصفات الأمن والسلامة وملعب متعدد الاستخدامات، ونظام شبكة الري الذكي وكاميرات أمنية.
وأضاف: تم تجهيز مساحات خضراء متفرقة تصل مساحتها الى حوالي 800 متر مربع وبنسبة 30 % من مساحة الحديقة، وتمت زراعتها بأنواع مختلفة من الأشجار التي تتواءم مع الخطة الوطنية للتشجير، حيث إن عدد الأشجار المزروعة بلغ حوالي 123 شجرة.
ونوّه المبارك بمضي وزارة شؤون البلديات والزراعة في تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تصبّ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيداً بتعاون مجلس بلدي المنطقة الشمالية، ومتابعاته المستمرة مع الأهالي لترجمة تطلعاتهم في تنفيذ المشاريع الخدمية.
من جهته، قال الدكتور السيد شبر إبراهيم الوداعي رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية: إن حديقة سار تعد من المشاريع النموذجية بمملكة البحرين التي تخدم أفراد المجتمع وخصوصاً أهالي سار، منوهاً بالتعاون الذي تبديه وزارة شؤون البلديات والزراعة في دعم المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس البلدي في مختلف الدوائر.
من جهته، أشاد السيد طارق جعفر الفرساني عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية بجهود وزارة شؤون البلديات والزراعة والدعم الذي تقدمه للمجالس البلدية في سبيل تطوير المنظومة الخدماتية في مملكة البحرين عبر تعزيز البنى التحتية والمرافق وتحسين جودة الخدمات البلدية المقدمة، وحرصها المستمر على تلبية متطلبات الأهالي الخدماتية.
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