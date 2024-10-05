افتتاح حديقة سار بمجمع 525

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الافتتاح،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الحدائق‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة،‭ ‬وتكثيف‭ ‬أعمال‭ ‬الزراعة‭ ‬والتشجير‭ ‬وتوسيع‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬بيئة‭ ‬مستدامة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬حديقة‭ ‬سار‭ ‬تشكل‭ ‬إضافة‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المرافق‭ ‬الخدمية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬المشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬والترفيهية،‭ ‬عبر‭ ‬إنشاء‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬الحدائق‭ ‬والمتنزهات‭ ‬والأماكن‭ ‬الترفيهية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المساحة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للمشروع‭ ‬تبلغ‭ ‬3 , 372‭ ‬متراً‭ ‬مربعاً،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬الحديقة‭ ‬بمعايير‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وتحتوي‭ ‬على‭ ‬ممشى‭ ‬ومنطقة‭ ‬ألعاب‭ ‬رئيسية‭ ‬للأطفال‭ ‬تتوافر‭ ‬فيها‭ ‬مواصفات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬وملعب‭ ‬متعدد‭ ‬الاستخدامات،‭ ‬ونظام‭ ‬شبكة‭ ‬الري‭ ‬الذكي‭ ‬وكاميرات‭ ‬أمنية‭.

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وأضاف‭: ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬مساحات‭ ‬خضراء‭ ‬متفرقة‭ ‬تصل‭ ‬مساحتها‭ ‬الى‭ ‬حوالي‭ ‬800‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬وبنسبة‭ ‬30 % ‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الحديقة،‭ ‬وتمت‭ ‬زراعتها‭ ‬بأنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬التي‭ ‬تتواءم‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬المزروعة‭ ‬بلغ‭ ‬حوالي‭ ‬123‭ ‬شجرة‭.‬

ونوّه‭ ‬المبارك‭ ‬بمضي‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشروعات‭ ‬التي‭ ‬تصبّ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بتعاون‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬ومتابعاته‭ ‬المستمرة‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬لترجمة‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الخدمية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭: ‬إن‭ ‬حديقة‭ ‬سار‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬النموذجية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أهالي‭ ‬سار،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالتعاون‭ ‬الذي‭ ‬تبديه‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬يتقدم‭ ‬بها‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدوائر‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشاد‭ ‬السيد‭ ‬طارق‭ ‬جعفر‭ ‬الفرساني‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الخامسة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬للمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الخدماتية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬تعزيز‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬والمرافق‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬البلدية‭ ‬المقدمة،‭ ‬وحرصها‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬الأهالي‭ ‬الخدماتية‭.‬

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