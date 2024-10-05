أهالي المحرق يشيدون بمضامين رسالة وزير الداخلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬الغتم‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬أحمد‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رجالات‭ ‬وأهالي‭ ‬المحافظة،‭ ‬والذي‭ ‬أشاد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬رواد‭ ‬المجلس‭ ‬بما‭ ‬حملته‭ ‬مضامين‭ ‬رسالة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬من‭ ‬توجيهات‭ ‬أبوية‭ ‬وأخوية،‭ ‬عبّر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬اليقظة‭ ‬والوعي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬الراهنة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة،‭ ‬وإبراز‭ ‬دور‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬كشريك‭ ‬أصيل‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬مذكراً‭ ‬بالقيم‭ ‬الأصيلة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وتعزز‭ ‬وحدته‭ ‬الوطنية،‭ ‬داعين‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولياتهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأوقات‭ ‬الحرجة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬النسيج‭ ‬المجتمعي‭ ‬المتماسك‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬استعرض‭ ‬السيد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬الجهود‭ ‬التنسيقية‭ ‬المشتركة‭ ‬وخطة‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬المحرق‭ ‬الشعبي،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬اللازمة،‭ ‬وتشمل‭ ‬المرافق‭ ‬الجمالية‭ ‬وإنشاء‭ ‬300‭ ‬موقف‭ ‬للسيارات،‭ ‬والمرافق‭ ‬الصحية‭ ‬لمرتادي‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬مواطنين‭ ‬وزوار‭ ‬وسياح‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬اقترح‭ ‬رواد‭ ‬المجلس‭ ‬تخصيص‭ ‬مواقع‭ ‬تجمّع‭ ‬لتوصيل‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المدراس‭ ‬لتجنب‭ ‬حالات‭ ‬الازدحام‭ ‬وضمان‭ ‬العبور‭ ‬الآمن‭ ‬للمشاة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بوابات‭ ‬المدارس،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬رواد‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬التصدي‭ ‬للحسابات‭ ‬المسيئة‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬بالذباب‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والتي‭ ‬تحاول‭ ‬زرع‭ ‬الفتنة‭ ‬والتفرقة‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬الواحد،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬وعدم‭ ‬الانجرار‭ ‬خلف‭ ‬هذه‭ ‬المحاولات‭ ‬العدوانية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬المجلس،‭ ‬استعرض‭ ‬المقدم‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬شعبة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬الجهود‭ ‬الأمنية‭ ‬والتوعوية‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬لخدمة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬المحافظة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حملاتها‭ ‬لإنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬وحماية‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات،‭ ‬اتخذت‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بحق‭ ‬المخالفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بقيادة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬والكهربائية،‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬الحملات‭ ‬عن‭ ‬ضبط‭ ‬الدراجات‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بحق‭ ‬سائقيها‭.‬

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