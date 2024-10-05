أهالي المحرق يشيدون بمضامين رسالة وزير الداخلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رفع سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق شكر وتقدير وامتنان أهالي محافظة المحرق بكافة مدنها وقراها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، على مكرمات وأوامر جلالته لمشاريع التطوير التي تشهدها محافظة المحرق على كافة الأصعدة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توجيهات سموه ومتابعته لتنفيذ هذه المشاريع، مشيدين بجهود كافة الوزارات في دعم وتنفيذ هذه المشاريع التنموية والتطويرية.
جاء ذلك خلال مجلس محافظة المحرق بحضور العميد جاسم محمد الغتم نائب المحافظ، والسيد عبدالعزيز أحمد النعار رئيس مجلس المحرق البلدي وعدد من رجالات وأهالي المحافظة، والذي أشاد من خلاله رواد المجلس بما حملته مضامين رسالة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، من توجيهات أبوية وأخوية، عبّر من خلالها عن أهمية اليقظة والوعي في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وإبراز دور المواطن البحريني كشريك أصيل في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مذكراً بالقيم الأصيلة التي تربط المجتمع البحريني وتعزز وحدته الوطنية، داعين الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه الأوقات الحرجة والحفاظ على النسيج المجتمعي المتماسك.
من جانبه، استعرض السيد عبدالعزيز النعار رئيس مجلس المحرق البلدي الجهود التنسيقية المشتركة وخطة تطوير سوق المحرق الشعبي، والتي تهدف إلى توفير كافة الاحتياجات اللازمة، وتشمل المرافق الجمالية وإنشاء 300 موقف للسيارات، والمرافق الصحية لمرتادي السوق من مواطنين وزوار وسياح.
من جانب آخر، اقترح رواد المجلس تخصيص مواقع تجمّع لتوصيل طلبة المدارس بالقرب من المدراس لتجنب حالات الازدحام وضمان العبور الآمن للمشاة بالقرب من بوابات المدارس، فيما أكد رواد المجلس أهمية التصدي للحسابات المسيئة التي تعرف بالذباب الإلكتروني والتي تحاول زرع الفتنة والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد، والعمل على تقوية وتعزيز الوحدة الوطنية وعدم الانجرار خلف هذه المحاولات العدوانية.
وفي ختام المجلس، استعرض المقدم أحمد يوسف النعيمي رئيس شعبة خدمة المجتمع الجهود الأمنية والتوعوية المبذولة من مديرية شرطة محافظة المحرق لخدمة المواطنين والمقيمين في المحافظة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية في إطار حملاتها لإنفاذ القانون وحماية الأرواح والممتلكات، اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفات المتعلقة بقيادة الدراجات النارية والكهربائية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط الدراجات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقيها.
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