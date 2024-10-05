رسائل شكر وتقدير من الطلبة والطالبات إلى معلميهم ومعلماتهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعربت‭ ‬الطالبة‭ ‬نورة‭ ‬خليل‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬حفصة‭ ‬أم‭ ‬المؤمنين‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬محبتها‭ ‬وامتنانها‭ ‬لجميع‭ ‬معلماتها،‭ ‬وخاصةً‭ ‬الأستاذة‭ ‬لمى‭ ‬مشعل،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬مساعدتها‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬ذكائها‭ ‬وثقافتها‭ ‬وثقتها‭ ‬بنفسها‭. ‬وشكر‭ ‬الطالب‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬مرهون‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬كرزكان‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين‭ ‬جميع‭ ‬معلميه‭ ‬لأنهم‭ ‬قدموا‭ ‬له‭ ‬عصارة‭ ‬جهودهم‭ ‬بكل‭ ‬حب،‭ ‬وهو‭ ‬يثمن‭ ‬عالياً‭ ‬ما‭ ‬يبذلونه‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬وزملائه،‭ ‬فقد‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬تطويره‭ ‬معرفياً‭ ‬وشخصياً‭.‬

وقالت‭ ‬الطالبة‭ ‬شريفة‭ ‬الذوادي‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬خولة‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭: ‬‮«‬رسالة‭ ‬شكر‭ ‬خاصة‭ ‬إلى‭ ‬الأستاذة‭ ‬فاطمة‭ ‬إبراهيم،‭ ‬أهنئك‭ ‬بهذا‭ ‬اليوم،‭ ‬وأنتِ‭ ‬من‭ ‬خيرة‭ ‬المعلمات‭ ‬اللاتي‭ ‬ألهمنني‭ ‬وساعدنني‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التفوق‭ ‬الذي‭ ‬أنشده،‭ ‬وعلمنني‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬النبيلة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الطالب‭ ‬أحمد‭ ‬ياسر‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الدراز‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين‭: ‬‮«‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المعلم‭ ‬أتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬لجميع‭ ‬معلمي‭ ‬مدرستي‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬رعايتهم‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬الدائم‭ ‬لي‭ ‬ولزملائي‭ ‬مما‭ ‬يحفزنا‭ ‬على‭ ‬العطاء‭ ‬والنجاح‭ ‬أكثر‮»‬‭. ‬وتقدمت‭ ‬الطالبة‭ ‬فاطمة‭ ‬حسين‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬بكلمات‭ ‬شكر‭ ‬خاصة‭ ‬لمعلمتها‭ ‬مريم‭ ‬جعفر،‭ ‬والتي‭ ‬وصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬تمتلك‭ ‬الحنان‭ ‬والصبر‭ ‬والمعرفة‭ ‬لتجعل‭ ‬التعلم‭ ‬ممتعاً‭ ‬ومثمراً،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬مميزة‭ ‬ونعتبرها‭ ‬قدوة‭ ‬لنا‭ ‬كطالبات‭. ‬وأعربت‭ ‬الطالبة‭ ‬عائشة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬خولة‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬العميق‭ ‬للأستاذة‭ ‬مروة‭ ‬جمعان،‭ ‬وتقول‭ ‬لها‭: ‬‮«‬كل‭ ‬عام‭ ‬وأنتِ‭ ‬المربية‭ ‬والأم‭ ‬والصديقة‭ ‬النصوح‭ ‬للطالبات‮»‬‭.‬

وعبّرت‭ ‬الطالبتان‭ ‬أسماء‭ ‬وخيرة‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬خولة‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬عن‭ ‬شكرهما‭ ‬وامتنانهما‭ ‬للأستاذة‭ ‬لطيفة‭ ‬راشد،‭ ‬متمنين‭ ‬لها‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬مهنتها‭ ‬السامية‭.‬

ومن‭ ‬المدرسة‭ ‬ذاتها،‭ ‬شكرت‭ ‬الطالبة‭ ‬رؤى‭ ‬العلي‭ ‬معلمتها‭ ‬الأستاذة‭ ‬بلقيس‭ ‬عاصف،‭ ‬لما‭ ‬تقدمه‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬مستمر‭ ‬هو‭ ‬أهم‭ ‬أسباب‭ ‬تطوير‭ ‬مستواها‭ ‬الدراسي‭.‬

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