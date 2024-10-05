رسائل شكر وتقدير من الطلبة والطالبات إلى معلميهم ومعلماتهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وجه عدد من طلاب وطالبات مدارس مملكة البحرين رسائل شكر وتقدير إلى معلميهم ومعلماتهم، بمناسبة يوم المعلم العالمي، مشيدين بما يقدمونه لهم من جهد كبير، في سبيل الارتقاء بمعارفهم ومهاراتهم.
وأعربت الطالبة نورة خليل من مدرسة حفصة أم المؤمنين الابتدائية للبنات عن خالص محبتها وامتنانها لجميع معلماتها، وخاصةً الأستاذة لمى مشعل، والتي كان الدور البارز في مساعدتها على تنمية ذكائها وثقافتها وثقتها بنفسها. وشكر الطالب علي حسن مرهون من مدرسة كرزكان الابتدائية للبنين جميع معلميه لأنهم قدموا له عصارة جهودهم بكل حب، وهو يثمن عالياً ما يبذلونه من أجله وزملائه، فقد ساهموا في تطويره معرفياً وشخصياً.
وقالت الطالبة شريفة الذوادي من مدرسة خولة الثانوية للبنات: «رسالة شكر خاصة إلى الأستاذة فاطمة إبراهيم، أهنئك بهذا اليوم، وأنتِ من خيرة المعلمات اللاتي ألهمنني وساعدنني على تحقيق التفوق الذي أنشده، وعلمنني القيم والمبادئ النبيلة».
وأضاف الطالب أحمد ياسر عبد الحسين من مدرسة الدراز الإعدادية للبنين: «بمناسبة يوم المعلم أتقدم بالشكر لجميع معلمي مدرستي على حسن رعايتهم وتشجيعهم ودعمهم الدائم لي ولزملائي مما يحفزنا على العطاء والنجاح أكثر». وتقدمت الطالبة فاطمة حسين من مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات بكلمات شكر خاصة لمعلمتها مريم جعفر، والتي وصفتها بأنها تمتلك الحنان والصبر والمعرفة لتجعل التعلم ممتعاً ومثمراً، وهذا ما يجعلها مميزة ونعتبرها قدوة لنا كطالبات. وأعربت الطالبة عائشة صلاح الدين من مدرسة خولة الثانوية للبنات عن تقديرها العميق للأستاذة مروة جمعان، وتقول لها: «كل عام وأنتِ المربية والأم والصديقة النصوح للطالبات».
وعبّرت الطالبتان أسماء وخيرة من مدرسة خولة الثانوية للبنات عن شكرهما وامتنانهما للأستاذة لطيفة راشد، متمنين لها المزيد من النجاح في مهنتها السامية.
ومن المدرسة ذاتها، شكرت الطالبة رؤى العلي معلمتها الأستاذة بلقيس عاصف، لما تقدمه لها من دعم مستمر هو أهم أسباب تطوير مستواها الدراسي.
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