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أولياء أمور يشاركون أبناءهم الاحتفال بيوم المعلم العالمي

10/5/2024 7:12:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬أبناءهم‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬وطالبات‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي،‭ ‬عبر‭ ‬توجيه‭ ‬رسائل‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الكوادر‭ ‬المعطاءة‭ ‬من‭ ‬صنّاع‭ ‬الأجيال،‭ ‬مشيدين‭ ‬بدورهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الوطن،‭ ‬ومؤكدين‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المعلم‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الطلبة‭ ‬والمجتمع،‭ ‬ودعم‭ ‬كل‭ ‬المبادرات‭ ‬الإيجابية‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بهم‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانتهم‭.‬

وهنأت‭ ‬السيدة‭ ‬رائدة‭ ‬محمد‭ ‬ولي‭ ‬أمر‭ ‬الطالب‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬جميع‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات،‭ ‬شاكرةً‭ ‬منتسبات‭ ‬مدرسة‭ ‬عقبة‭ ‬بن‭ ‬نافع‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين،‭ ‬وخاصةً‭ ‬معلمة‭ ‬ابنها‭ ‬الأستاذة‭ ‬سهام‭ ‬أحمد،‭ ‬لجهودها‭ ‬المبذولة‭ ‬لتفوقه‭. ‬

وأثنى‭ ‬السيد‭ ‬أنور‭ ‬حسن‭ ‬ولي‭ ‬أمر‭ ‬الطالب‭ ‬محمد‭ ‬أنور‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬السهلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬المعلمين،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬إلى‭ ‬من‭ ‬تقلد‭ ‬أعظم‭ ‬وظيفة،‭ ‬وحمل‭ ‬أرقى‭ ‬رسالة،‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬أعطى‭ ‬وأجزل‭ ‬بالعطاء،‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬سقى‭ ‬وروى‭ ‬العقول‭ ‬علماً‭ ‬وثقافة،‭ ‬منك‭ ‬تعلمنا‭ ‬أن‭ ‬للنجاح‭ ‬قيمة‭ ‬ومعنى،‭ ‬ومنك‭ ‬تعلمنا‭ ‬كيف‭ ‬يكون‭ ‬التفاني‭ ‬والإخلاص‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬فكل‭ ‬عام‭ ‬وأنت‭ ‬بألف‭ ‬خير‮»‬‭.‬

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