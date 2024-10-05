أولياء أمور يشاركون أبناءهم الاحتفال بيوم المعلم العالمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وهنأت‭ ‬السيدة‭ ‬رائدة‭ ‬محمد‭ ‬ولي‭ ‬أمر‭ ‬الطالب‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬جميع‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات،‭ ‬شاكرةً‭ ‬منتسبات‭ ‬مدرسة‭ ‬عقبة‭ ‬بن‭ ‬نافع‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين،‭ ‬وخاصةً‭ ‬معلمة‭ ‬ابنها‭ ‬الأستاذة‭ ‬سهام‭ ‬أحمد،‭ ‬لجهودها‭ ‬المبذولة‭ ‬لتفوقه‭. ‬

وأثنى‭ ‬السيد‭ ‬أنور‭ ‬حسن‭ ‬ولي‭ ‬أمر‭ ‬الطالب‭ ‬محمد‭ ‬أنور‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬السهلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬المعلمين،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬إلى‭ ‬من‭ ‬تقلد‭ ‬أعظم‭ ‬وظيفة،‭ ‬وحمل‭ ‬أرقى‭ ‬رسالة،‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬أعطى‭ ‬وأجزل‭ ‬بالعطاء،‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬سقى‭ ‬وروى‭ ‬العقول‭ ‬علماً‭ ‬وثقافة،‭ ‬منك‭ ‬تعلمنا‭ ‬أن‭ ‬للنجاح‭ ‬قيمة‭ ‬ومعنى،‭ ‬ومنك‭ ‬تعلمنا‭ ‬كيف‭ ‬يكون‭ ‬التفاني‭ ‬والإخلاص‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬فكل‭ ‬عام‭ ‬وأنت‭ ‬بألف‭ ‬خير‮»‬‭.‬

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