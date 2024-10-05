أولياء أمور يشاركون أبناءهم الاحتفال بيوم المعلم العالمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك عدد من أولياء الأمور أبناءهم من طلاب وطالبات المدارس الحكومية في الاحتفال بيوم المعلم العالمي، عبر توجيه رسائل شكر وتقدير إلى هذه الكوادر المعطاءة من صنّاع الأجيال، مشيدين بدورهم في تنمية الوطن، ومؤكدين أهمية تعزيز مكانة المعلم في نفوس الطلبة والمجتمع، ودعم كل المبادرات الإيجابية للاحتفاء بهم وترسيخ مكانتهم.
وهنأت السيدة رائدة محمد ولي أمر الطالب محمد أحمد جميع المعلمين والمعلمات، شاكرةً منتسبات مدرسة عقبة بن نافع الابتدائية للبنين، وخاصةً معلمة ابنها الأستاذة سهام أحمد، لجهودها المبذولة لتفوقه.
وأثنى السيد أنور حسن ولي أمر الطالب محمد أنور من مدرسة السهلة الابتدائية الإعدادية للبنين على جهود المعلمين، وقال: «إلى من تقلد أعظم وظيفة، وحمل أرقى رسالة، إلى من أعطى وأجزل بالعطاء، إلى من سقى وروى العقول علماً وثقافة، منك تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى، ومنك تعلمنا كيف يكون التفاني والإخلاص في العمل، فكل عام وأنت بألف خير».
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