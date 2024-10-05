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مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للتظلمات وأمين المظالم بأذربيجان

10/5/2024 7:12:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تم‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلةً‭ ‬بغادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬و‭(‬أمين‭ ‬المظالم‭) ‬مفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬أذربيجان‭ ‬ممثلةً‭ ‬بسابينا‭ ‬علييفا‭ ‬مفوضة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المهني‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬عدة‭ ‬مثل‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات،‭ ‬وتنظيم‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬وبرامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير،‭ ‬بجانب‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬التظلمات‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬رعايا‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الأخرى‭ ‬بحسب‭ ‬اختصاصات‭ ‬كل‭ ‬مؤسسة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬داخل‭ ‬الأطر‭ ‬والهياكل‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أجهزة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكدت‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬أن‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬تعزز‭ ‬وجودها‭ ‬وحضورها‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة‭ ‬إقليمياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أكسبها‭ ‬مكانة‭ ‬مرموقة‭ ‬واحتراما‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬مؤسسات‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬ولاسيما‭ ‬ضمن‭ ‬المنظمات‭ ‬الجامعة‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسات،‭ ‬مثل‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬لأمناء‭ ‬المظالم‭ ‬وجمعية‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامية‭ (‬ OICOA ‭) ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬كلٌ‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬أذربيجان‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها،‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬ثقتها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬استفادة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬المهمة‭.‬

حيث‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬لأمناء‭ ‬المظالم‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬باكو،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭: ‬دور‭ ‬أمناء‭ ‬المظالم‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬وفدٌ‭ ‬من‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬برئاسة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬دولي،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ (‬أمين‭ ‬المظالم‭) ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬أذربيجان‭ ‬وحضره‭.‬

كلمات دالة

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