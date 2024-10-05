مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للتظلمات وأمين المظالم بأذربيجان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تم توقيع مذكرة تفاهم بين كلٍ من الأمانة العامة للتظلمات بمملكة البحرين ممثلةً بغادة حميد حبيب الأمين العام، و(أمين المظالم) مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان ممثلةً بسابينا علييفا مفوضة حقوق الإنسان، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون المهني بين الجانبين عبر وسائل عدة مثل تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتنظيم ورش العمل وبرامج التدريب والتطوير، بجانب النظر في التظلمات الواردة من رعايا كل دولة في الدولة الأخرى بحسب اختصاصات كل مؤسسة، بالإضافة إلى تطوير التنسيق المشترك فيما بين الجانبين داخل الأطر والهياكل الدولية والإقليمية التي تضم أجهزة ومؤسسات أمناء التظلمات على مستوى العالم. وبهذه المناسبة أكدت غادة حميد حبيب أن الأمانة العامة للتظلمات تعزز وجودها وحضورها على المستويات كافة إقليمياً ودولياً، الأمر الذي أكسبها مكانة مرموقة واحتراما كبيرا في أوساط مؤسسات أمناء التظلمات ولاسيما ضمن المنظمات الجامعة لهذه المؤسسات، مثل المعهد الدولي لأمناء المظالم وجمعية أمناء التظلمات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية (
OICOA ) والتي تعد كلٌ من مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان أعضاء في مجلس إدارتها، معربةً عن ثقتها في تحقيق استفادة مباشرة من الحضور في مثل هذه الفعاليات الدولية المهمة.
حيث جاء ذلك على هامش المنتدى الدولي لأمناء المظالم الذي عُقد في الثاني من أكتوبر الجاري في العاصمة الأذربيجانية باكو، تحت عنوان «تغير المناخ وحقوق الإنسان: دور أمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، حيث شارك وفدٌ من الأمانة العامة للتظلمات برئاسة الأمين العام غادة حميد حبيب في المنتدى دولي، الذي عقد بمبادرة من (أمين المظالم) في جمهورية أذربيجان وحضره.
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