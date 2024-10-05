مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للتظلمات وأمين المظالم بأذربيجان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)OICOA

حيث‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬لأمناء‭ ‬المظالم‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬باكو،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭: ‬دور‭ ‬أمناء‭ ‬المظالم‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬وفدٌ‭ ‬من‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬برئاسة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬دولي،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ (‬أمين‭ ‬المظالم‭) ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬أذربيجان‭ ‬وحضره‭.‬

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